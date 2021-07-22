«За 2 минуты начался ад»: команда блогеров с Настей Ивлеевой приехали в Урюпинск

Настя Ивлеева и другие блогеры приехали в Урюпинск. Фото из архива "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Урюпинск Волгоградской области начались съемки трэвел-сериала «Блогеры и Дороги», в которых принимают участие телеведущая Настя Ивлеева и другие популярные блогеры. Накануне у кумиров молодежи был первый съемочный день. Они отправились на прогулку по столице российской провинции. Ивлеева сняла видео у одной из главных достопримечательностей Урюпинска – у памятника «Козе-кормилицы». Вокруг популярной телеведущей и блогера собралась толпа детей, которые кричали от восторгов и стремились сделать селфи со звездой.

- Ребята, спасибо вам огромное! Нереальная энергетика! Мы – в Урюпинске! Скрывать это уже нет сил. Спасибо всем мальчикам и девочкам, которые поучаствовал на площади к открывашке второго сезона! – рассказала Анастасия Ивлеева на видео в своем Instagram.

Настя Ивлеева сняла видео у "Козы-кормилицы". Кадр с видео instagram.com/_agentgirl_

Вместе с Ивлеевой в Урюпинск приехали блогеры Дания Милохин, Cherocky, Карина Karrambaby, Виталя Пара патронов, Роман Каграманов. В день приезда съемочной группы на столицу российской провинции обрушился ливень с ураганом. К такой погоде гости, видимо, оказались не готовы.

- За 2 минуты начался ад, - написала у себя в Instagram Ивлеева.

Сегодня у команды второй съемочный день. С утра звезды интернета отправились на пробежку по городу в Волгоградской области.

Съемки трэвел-сериала «Блогеры и Дороги» в Урюпинске, который выходит в YouTube, анонсировались еще на прошлой неделе. В интернет-шоу команда популярных среди молодежи блогеров ездит по российским деревням и небольшим городам, чтобы узнать, чем живут местные жители. Однако приезду таких гостей обрадовались не все. Житель Урюпинска записал видеообращение, в котором просил взрослых отгородить детей от таких звезд.