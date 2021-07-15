«Хватит гламурных фото»: Настя Ивлеева приедет в Урюпинск снимать сериал

Настя Ивлеева и 5 блогеров приедут в Урюпинск снимать сериал для YouTube Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице российской провинции, в городе Урюпинск, едет команда блогеров во главе с Анастасией Ивлеевой. В Волгоградской области пройдут съемки тревэл-сериала «Блогеры и Дороги». Об этом известная телеведущая написала в своем Instagram.

- Ну все, хватит гламурных фото! Уже думаю о том, как скоро сменится картинка! Урюпинск, жди нас через неделю – «Блогеры и Дороги» едут к вам! – сообщила Настя Ивлеева своим подписчикам.

Сериал «Блогеры и Дороги» выходит в формате тревэл-блога в YouTube. Настя Ивлеева, которая является генеральным продюсером проекта, вместе с другими известными среди молодежи блогерами отправилась в путь по российским деревням и небольшим городам. Они знакомятся, чем живут люди в глубинке. По словам авторов сериала, приключения проходят без прописанных реплик и четкого плана. В съемках также принимают участие такие блогеры, как Эльдар Джарахов, Даня Милохин, Юлия Гаврилина, Витал Парапатронов и Cherocky. Уже вышли серии из городов Великие Луки и Дно Псковской области.

Напомним, на прошлой неделе Волгоград со съемками документального фильма посетили телеведущий Иван Ургант и журналист Владимир Познер.