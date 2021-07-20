«Какой посыл детям несут эти существа?»: Волгоградцы выступили против приезда в Урюпинск Насти Ивлеевой и Дани Милохина

В Урюпинске не рады скорому приезду Насти Ивлеевой и других блогеров Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Волгоградской области против приезда в Урюпинск команды блогеров во главе с Настей Ивлеевой. Многие считают, что кумиры молодежи пропагандируют неправильные ценности. Житель Урюпинска Михаил Филатов опубликовал в социальных сетях ролик, в котором высказал недовольство предстоящих съемок тревэл-сериала «Блогеры и Дороги» в столице российской провинции.

- Хочу обратиться к родителям подрастающего поколения. Вы в курсе, какой посыл вашим детям несут эти существа, которых дети считают своими кумирами? Если нет, то советую уделить немного времени и изучить их недотворчество, - рассказал житель Урюпинска.

Михаил Филатов обратил внимание на поведение блогеров в социальных сетях, на публике, в интервью, а также на тексты их песен.

- Данные блогеры пропагандируют культ денег, алкоголь, наркотики, разврат, аморальное поведение, идут вразрез с традиционными ценностями и идут против законов природы, - отметил мужчина в своем видеоролике.

Житель Урюпинска добавил, что взрослые должны оградить детей от такой пропаганды и стать примером для молодежи. Многие волгоградцы поддержали Михаила в комментариях. «Когда-то видел про этих людей ролики и честно, ничего умного и хорошего не увидел», «Все по делу сказано. Не те кумиры у детей сейчас», «Полностью поддерживаю», «Это далеко не те люди, на которых должна сейчас смотреть и брать пример наша молодежь» - написали в социальных сетях жители региона. А один из пользователей отметил, что блогеры готовы пообщаться с автором видео. «Надеюсь наш герой скажет им все в лицо» - написал волгоградец.

Напомним, на прошлой неделе телеведущая и блогер Настя Ивлеева сообщила в Instagram, что приедет в Урюпинск для съемок сериала для YouTube «Блогеры и Дороги». Вместе с ней в съемках примут участие Эльдар Джарахов, Даня Милохин, Юлия Гаврилина, Витал Парапатронов и Cherocky.