Прививки без очереди: в Волгограде открывается большой центр вакцинации

В этом зале вас попросят посидеть 30 минут после прививки - последить за реакцией организма и посмотреть кино. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Из-за сильного ажиотажа волгоградцы жалуются на очереди на вакцинацию, но скоро их не будет. В Волгограде открывается первый большой центр, где прививать от коронавируса будут 12 врачей 12 часов в сутки. Этот пункт сможет обслуживать большой поток людей. Юрий Кетов, которому доверили развернуть пункт вакцинации в музее «Россия. Моя история» говорит, что главная их задача – обслуживать посетителей, не создавая очередей.

- 6 минут на осмотр врача, 3 минуты на прививку – все будет проходить быстро, потоком, - рассказал врач «КП-Волгоград».

После вакцинации люди смогут отдохнуть не в тесном душном коридоре поликлиники, а в кинозале музея. Пока вакцинированные волгоградцы будут смотреть кино, за ними будет смотреть врач. Если вдруг у кого-то будет неожиданная реакция на укол «Спутником V» - а именно эта вакцина в наличии в этом центре, на помощь готовы прийти скорые (к музею прикреплены 2 бригады).

Предварительно записываться на прививку от COVID-19 в этот центр не нужно. Не забудьте паспорт и СНИЛС.