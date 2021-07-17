12 врачей, кинопросмотр и никаких очередей: большой центр вакцинации готов к открытию в Волгограде

На входе вас встретят не только волонтеры. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Одна из самых постоянных жалоб у волгоградцев, которые делают прививки от коронавируса – огромные очереди. Сама процедура отнимает минут 40-50, но ждут свою очередь люди по 3-4 часа. Из-за большого ажиотажа волгоградские власти решили открыть большой центр вакцинации, в котором делать прививки одновременно будет 12 врачей и 6 медсестер. Здесь готовы принимать большие потоки людей, а волонтеры помогут избавить врачей от всей лишней работы. «Комсомолка» уже побывала на экскурсии в новом центре в музее «Россия. Моя история». Расскажем, как все устроено.

6 МИНУТ НА ОСМОТР, 3 - НА ПРИВИВКУ

Сразу на входе в исторический парк посетителей будут встречать медики-волонтеры. Они спросят, с какой целью человек пришел, согласен ли он уколоться «Спутником V», проверят наличие паспорта и СНИЛСа. Только после этого его пропустят в центр вакцинации.

Далее он проходит в помещение для регистрации. Там 8 столов, за которыми волонтеры помогут заполнить все документы.

Отдельный зал для заполнения бумаг. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Самое главное для нас - врача разгрузить от бумаг. Поэтому у нас основную работу по заполнению документации будут вести волонтеры, - рассказывает Юрий Кетов, которому доверили развернуть прививочный центр в музее и отладить его работу. - Врач только осматривает и заполняет лист осмотра.

Далее человек попадает в зал, где сидят врачи и медсестры, где 12 кабинок для вакцинации. Здесь работает 6 бригад. В каждой по 2 врача и одной медсестре.

Здесь 12 кабинок, но при необходимости развернут еще. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Для врача выделяется 6 минут на осмотр и принятие решение о допуске, а у медсестры – 3 минуты. Она одновременно обрабатывает пациентов от двух врачей. И мы готовы по необходимости вывести еще бригады. Главное – чтобы не было очереди, - продолжает Юрий Кетов.

Персонал сюда набирали со всей области, и большинство специалистов среди них – педиатры.

- Они всю свою жизнь ставят прививки, у них отличный опыт, могут это делать уже с закрытыми глазами, и сразу видят, если реакция не такая, - объясняет врач.

В одну смену будут работать 12 врачей и 6 медсестер. Фото: Екатерина СИМОХИНА

КИНО И ДВЕ БРИГАДЫ СКОРЫХ

После прививки людей провожают в следующий зал – отдыха. 30 минут надо посидеть и понаблюдать за реакцией на вакцину. Зал похож на кинотеатр, и под присмотром врача люди смотрят фильмы. На всякий случай есть ширма и кушетка. Если человек почувствует себя плохо, за ширмой ему окажут помощь. К музею будут прикреплены две бригады скорой медицинской помощи.

Здесь нужно будет отдохнуть 30 минут и посмотреть за реакцией. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В течение получаса можно будет посмотреть кино. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На выходе самое приятное – подарки. Всем, кто пройдет вакцинацию в этом центре, подарят билеты на посещение исторического парка.

Сделал прививку - получи билет на выставку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы еще планируем открыть комнату, в которой родители на время прививки могли бы оставить ребенка с нашим волонтером. Это будет удобно для многих семей, которые пришли погулять в парк и решили сделать прививку, - рассказывает Кетов.

Центр вакцинации будет работать с 8 часов утра и до 8 вечера. Прививать здесь будут «Спутником V», для вакцины уже приготовили 2 холодильника. Откроется новый пункт в начале недели.