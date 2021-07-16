Нет «КовиВака», есть очереди: на что жалуются волгоградцы, пожелавшие сделать прививку от COVID-19

Очереди есть везде, но в торговых центрах ждать прививку приятнее: нет духоты, жары, кашляющих людей рядом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы медленно раскачивались и не спешили прививаться, когда это можно было сделать без очереди. Не доверяли, сомневались, хотели посмотреть, как это перенесут знакомые. Сейчас же каждый день Волгоградская область ставит рекорды по количеству вакцинированных, а прививочные центры ломятся от посетителей. В пункте вакцинации можно провести полдня, а деваться некуда: на работу не пустят без сертификата. «КП-Волгоград» выяснила, что тревожит жителей города, решившихся на прививку от коронавируса.

ЗАПИСЬ НИЧЕГО НЕ ГАРАНТИРУЕТ

Если прийти утром в любую из поликлиник города, можно увидеть длиннющую очередь посетителей возле кабинета вакцинации. Стоят вдоль стенки. Не потому, что у них «дрожат коленки» перед уколом, как в детском стихотворении Сергея Михалкова, а просто негде присесть. Десятки, сотни людей в коридоре. Доказать, что ты записывался на 10.15 и зайти в кабинет в это время не получится.

- Я записалась на Госуслугах на конкретное время, в итоге попала к врачу только через четыре часа, жалуется волгоградка Инна. – Как оказалось, к кабинету живая очередь, и время записи ничего не значит. Зачем тогда она нужна вообще?

И правда, зачем? Чиновники говорят, такой порядок, и придуман он в федеральном центре для всех регионов без исключения. Поэтому записываться надо.

На практике – в той же регистратуре поликлиники №3 Волгограда нам по телефону сказали, что запись не требуется, можно прийти в любое удобное время (там прививочный пункт работает с 8 утра до 8 вечера).

Запись не гарантирует, что вам хватит вакцины. К слову, в торговых центрах и музее «Россия. Моя история» запись не требуется. Приезжайте и вставайте в очередь в любое время.

В музее "Россия. Моя история" после прививки можно бесплатно посетить выставки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ОЧЕРЕДЬ. А ГДЕ ИХ НЕТ?

Раз вы решились прививаться во время большого ажиотажа, придется смириться, что очереди будут. Везде. Самые большие, как выяснили журналисты «КП» - в поликлиниках. Еще и потому, что сюда приводят на прививку целые организации. Да и вообще есть люди, которые не доверяют мобильным пунктам вакциинации, мол разве можно подписаться на такое серьезное дело буквально на коленке?

- Я боюсь, что если у меня вдруг будет непредвиденная реакция на укол, то в в магазине меня просто не спасут, - говорит Кирилл, ожидающий своей очереди под прививочным кабинетом 4-й поликлиники.

На самом деле, бояться вакцинации в торговых центрах не стоит: там работают те же врачи. К примеру, доктора из поликлиники №4 прививают посетителей Ворошиловского ТЦ, доктор из поликлиники №3 сидит на приеме в «Пирамиде» и историческом парке «Россия. Моя история», медики из 28-й поликлиники – в торговых центрах Дзержинского района, и т.д. Они зададут перед прививкой те же вопросы, наблюдать за вами после вакцинации будут так же.

Посетить пункт вакцинации в торговых центрах можно без записи. Даже если вам это внезапно пришло в голову во время шопинга. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Ожидать свою очередь в торговом центре гораздо приятнее, чем в поликлинике. Здесь меньше больных – ни одного чихающего не видел, здесь есть, чем заняться, пока ждешь очередь – можно походить по магазинам. Всем есть, где присесть, не жарко. В общем, я не жалею, что пришел вакцинироваться сюда. Но очередь была большая, я провел здесь почти три часа, - говорит Сергей, сделавший прививку в «Акварели».

Невозможно подгадать, в какое время приходить, чтобы попасть без очереди. Но, по словам врачей, самый большой поток – утром, в обеденный перерыв и после 5 вечера, когда люди освобождаются с работы. Мы пришли в прививочный пункт музея «Россия. Моя история» около 16.30, и застали одного скучающего доктора. Никого в очереди, никого на прививке.

- Мы работали с 12 до 15 в «Пирамиде», с 15 до 18 принимаем в музее. В три часа дня, когда пункт только открылся, была очередь, мы уже успели принять 25 человек здесь. Поток проходит быстро, и вот уже ни одного желающего, - говорит терапевт из 3-й поликлиники. - А вообще за три часа работы в «Пирамиде» приходит около 70-80 человек.

Пока мы общались с врачом, на прививку пришла только одна женщина. Возможно, этот пункт не столь популярен, потому что до него не так просто добраться. В это же время в торговом центре в очереди на прививку сидели 14 человек.

Чиновники про очереди знают, поэтому на последнем совещании губернатора приняли решение открыть большой пункт вакцинации на площадке исторического парка. Он заработает на следующей неделе. принимать посетителей будут в 12 прививочных кабинетах одновременно, а всю организационную и бумажную работу передадут студентам-волонтерам. Врачи будут только осматривать и беседовать перед прививкой. Ожидается, что в таком пункте совсем не будет очередей.

Новый большой центра вакцинации откроется в музее в начале следующей недели и избавит волгоградцев от очередей на прививку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО СПУТНИК?

Такая проблема тоже есть. Вернее, выбрать препарат не всегда возможно. Например, в первые дни после поступления вы еще можете успеть привиться «ЭпиВаком», но, как правило, его отправляют в поликлиники в область. Практически во всех мобильных пунктах вакцинации вам предложат только «Спутник V». На сегодняшний день, 16 июля, в области остался только этот препарат. Но поставки идут почти каждую неделю.

- Вакцина поступает в регион регулярными партиями по согласованному с Минздравом РФ графиком. За весь период с начала вакцинации в регион поступило 601 129 доз вакцины (последняя партия из 36 тысячи доз пришла 14 июля). Из них «ЭпиВакКорона» - 15 070 доз, Гам-КОВИД-Вак» (тот самый «Спутник V») - 576 699 доз, «КовиВак» - 9 360 доз, - прокомментировали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Партии незамедлительно отправляют в медучреждения. Но даже при таких огромных поставках вакцина иногда заканчивается.

- Такое редко, но бывает. В таком случае мы просим пациентов перенести прививку на другой день или проехать в другой пункт вакцинации, где препарат еще есть. Так, недавно к нам приезжали люди, которым не хватило вакцины в «Европе сити молл», они сделали прививку у нас, - рассказывают медики в пункте вакцинации в музее.

Почему поступает так много «Спутника V», и так мало всего остального?

- Он производится на нескольких производственных площадках, соответственно, количество вакцины, выпущенной в гражданский оборот, значительно больше, чем у других производителей. При этом «Спутник V» разрешен к применению у лиц старше 60 лет. У вакцины «КовиВак» существуют ограничения по возрасту - до 60 лет. Вот эти два фактора и объясняют его превалирование в общем потоке партий, - говорят в облздраве.

Сколько регионам выдать вакцины и какой, решает Минздрав.

- В ежедневном порядке федеральный центр получает информацию из всех регионов РФ: сколько вакцины израсходовано и какой, - отмечают местные чиновники.

Сейчас в регионе остался только "Спутник V". В ближайшие дни волгоградцы могут привиться только этим препаратом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

15583 человека получили прививку в Волгоградской области 15 июля

61 стационарный прививочный пункт работает в медучреждениях региона

10 мобильных пунктов вакцинации задействованы волгоградскими медиками

89 мобильных бригад прививает жителей ежедневно, в том числе 11 - в торговых центрах и музее.

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