Спас команду от поражения: болельщики выбрали лучшего игрока «Ротора» в матче с «Олимпом»

Илья Бериашвили забил первый мяч "Ротора" в сезоне. Фото: СК "Ротор".

Болельщики «Ротора» выбрали лучшего игрока команды в матче 2-го тура первенства ФНЛ. В опросе на страницах волгоградского клуба в социальных сетях больше всех голосов набрал защитник Илья Бериашвили. За него проголосовали 37% поклонников сине-голубых. Именно Илья Бериашвили забил красивейший мяч в ворота «Олимпа-Долгопрудный», который позволил «Ротору» уйти от поражения. Встреча на «Волгоград Арене» завершилась со счетом 1:1.

Второе место в опросе по выбору лучшего игрока матча занял полузащитник Олег Николаев, который провел на поле всего около 20 минут. За него проголосовали 36% болельщиков «Ротора». На третьем месте с 13% голосов полузащитник Александр Ташаев.