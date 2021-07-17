Пять простых выводов по матчу Ротор – Олимп-Долгопрудный

"Ротор" снова сыграл вничью Фото: Екатерина СИМОХИНА

В первенстве Футбольной национальной лиги 17 июля состоялись матчи 2-го тура. «Ротор» на «Волгоград Арене» принимал «Олимп-Долгопрудный». Встретились два дебютанта ФНЛ: сине-голубые в прошлом сезоне выступали в премьер-лиге, а клуб из Подмосковья играл во втором дивизионе. К очной встрече соперники подошли без забитых мячей. В прошлом туре коллектив Дмитрий Хохлова сыграл вничью, а подмосковная команда под руководством Романа Пилипчука и вовсе проиграла. Остались команды без выигрыша в активе и после 2-го тура ФНЛ. Дуэль «Ротора» и «Олимпа» завершилась со счетом 1:1. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

По сравнению с матчами 1-го тура в стартовых составах «Ротора» и «Олимпа» в очной встрече произошло по 3 изменения. И по ним можно сделать вывод, что сине-голубые еще ищут оптимальное сочетание в атаке, а коллектив из Долгопрудного – в обороне. У волгоградцев Ташаев, Кавтарадзе и Минаев матч с «Текстильщиком» начинали на скамейке запасных, а на игру с «Олимпом» они вышли в основе. Главный тренер «Олимпа» Роман Пилипчук в Волгограде выставил в старте защитников Иполе, Герчикова и Гудкова, которые в предыдущей проигранной встрече с «Нефтехимиком» в основном составе не были.

"Олимп" вышел вперед благодаря голу Иполе Фото: Екатерина СИМОХИНА

«СПАРТА» ПОМОГЛА «ОЛИМПУ»

Команды начали матч в неспешном ритме. Минут 5-6 мяч, в основном, держался в центре поля. Зато первый шанс и стал голевым. «Олимп» получил право на штрафной в 25-ти метрах от ворот. Большаков пробил очень опасно. Но вратарь сине-голубых Обухов спас свою команду, переведя мяч на угловой. И именно этот стандарт стал голевым. Футболисты из Долгопрудного всей командой выстроились во вратарской волгоградцев – такой розыгрыш называется «Спарта». Коротаев – некогда игрок «Ротора» – сделал подачу с угла поля, мяч по пути коснулся то ли защитника «Олимпа» Иполе, то ли оборонца сине-голубых Бериашвили, и влетел в сетку. Взятие ворот записали на Иполе. Шла 8-я минута матча.

ТАКОЙ ФУТБОЛ НЕ НУЖЕН

Выйдя вперед, «Олимп-Долгопрудный» перешел в оборону. Команда позволяла владеть мячом «Ротору». Но создать остроту возле владений 39-летнего голкипера Абаева подопечным Дмитрия Хохлова не удавалось. Первый удар в створ ворот волгоградцы нанесли на 31-минуте. Однако Кавтарадзе скорее скинул мяч в руки вратаря, а не пробил по цели. Опасным момент не был. Игра не радовала болельщиков «Ротора». Они стали недовольно свистеть. Но гул не завел футболистов «Ротора». До перерыва они так и не соорудили опасных моментов. А когда главный судья встречи Дмитрий Стрельцов отправил команды на перерыв, болельщики снова вылили всеобщий гнев в виде свиста.

В первом тайме болельщики "Ротора" были недовольны игрой своей команды Фото: Екатерина СИМОХИНА

СНОВА В БОЛЬШИНСТВЕ

Позади 2 тура первенства ФНЛ. И в обоих матчах «Ротор» имел численное преимущество. В стартовой игре с «Текстильщиком» сине-голубые остались в большинстве на 88-й минуте после удаления игрока ивановской команды. Но за оставшееся время подопечные Дмитрия Хохлова не успели забить мяч, играя 11 на 10. И в матче «Ротора» и «Олимпа» была красная карточка. На 74-й минуте полузащитник гостей Сафронов сбил Байрыева возле штрафной сине-голубых. У футболиста подмосковного коллектива уже был «горчичник». За фол на Байрыеве он получил вторую желтую и отправился отдыхать раньше времени. У «Ротора» было около 20 минут, чтобы использовать численное преимущество. И им удалось это сделать. Хозяева смогли уйти от поражения. А уже в добавленное время «Олимп» и вовсе остался вдевятером. Лоуренс сначала рухнул на газон, корчась от боли. Его унесли на носилках. Но за пределами игровой зоны Николаса привели в порядок, он вернулся на поле и тут же схлопотал вторую для себя желтую карточку.

ТЕЛАВИЙСКИЙ ШЕДЕВР

Играя в большинстве, «Ротор» бросил все силы в атаку. А «Олимп» старался отстоять победный счет. И гостям вполне удавалось сдерживать натиск волгоградцев. Прорваться в штрафную подмосковной команды сине-голубым было сложно. Подопечные Дмитрия Хохлова старались продвинуться вперед и по обоим флангам, и по центру. Не получалось. Тогда «Ротор» провел бомбардировку с дальней дистанции. И вот тогда крепость «Олимп» сдалась. На 86-й минуте Муллин на подступах к штрафной покатил мяч на подключившегося к атаке Бериашвили, который в касание нанес пушечный удар по воротам. Мяч влетел в девятку владений Абаева. Гол-шедевр от уроженца Телави! Но забитый мяч для волгоградцев не стал победным. Он принес только ничью. Матч завершился со счетом 1:1.

Первые секунды после гола-красавца Бериашвили Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 3-м туре первенства ФНЛ «Ротор» снова сыграет дома, в третий раз подряд. Сине-голубые 24 июля примут хабаровский СКА. «Олимп-Долгопрудный» 23 июля на своем поле встретится с «КАМАЗом».