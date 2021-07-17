Что произошло после матча Ротор – Олимп-Долгопрудный

Александр Ташаев был активен на своем левом фланге в игре с "Олимпом" Фото: Екатерина СИМОХИНА

В матче 2-го тура первенства ФНЛ «Ротор» сыграл вничью с «Олимпом-Долгопрудный». Встреча на «Волгоград Арене» завершилась со счетом 1:1. Гости забили мяч в начале игры после розыгрыша углового. Сине-голубым понадобилось много времени, чтобы отыграть отставание. Гол-красавец в концовке удался Бериашвили. Под занавес матча «Олимп» остался в меньшинстве: удаления схлопотали сразу 2 игрока подмосковной команды. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Ротор - Олимп-Долгопрудный 17 июля 2021.

КТО ПРОТИВ «ОЛИМПА»?

После матча главный тренер гостей Роман Пилипчук комплементарно высказывался о своей команде. Он доволен, как «Олимп» сыграл в Волгограде. Дебютант ФНЛ набрал первое очко в турнире. При этом гол коллектив из Долгопрудного пропустил, оставшись вдесятером. В равных составах у «Ротора» мало что получалось в атаке. Наставник гостей отметил, что в матче были люди, которые мешали его подопечным.

- Прежде всего я хочу поблагодарить ребят за ту работу, которую они сделали, несмотря на то, что были люди, которые пытались помешать им выиграть. Они все равно сделали свою работу достаточно качественно, дотерпели и добились для нас положительного результата, - сказал на послематчевой пресс-конференции Роман Пилипчук.

Рулевой «Олимпа» отметил, что его команда изучила «Ротор» и оказалась готова к нему.

- Если брать игру в целом, мы изучили соперника. Были готовы к тому, что соперник будет атаковать только с передач с флангов. Мы попытались закрыть доставку мяча с флангов. В первом тайме у нас не получалось, у них был активен Дудиев. В перерыве мы разменяли Щербака на Дудиева, чтобы наш игрок действовал один в один, и через 10 минут Дудиева заменили. «Ротор» потерял возможность доставки мяча во флангах, от них перестала идти острота.

Роман Пилипчук очень нервничал во время матча, а после него заявил, что его подопечные - крутые Фото: Екатерина СИМОХИНА

«КРУТЫЕ ПАЦАНЫ»

Роман Пилипчук не смог согласиться со всеми решениями главного арбитра матча Дмитрия Стрельцова. Есть вопросы по карточкам Лоуренса и Сафронова, которые схлопотали удаления.

- Если бы не это удаление… Я считаю, что вторая желтая карточка (Сафронову – прим. ред.) была незаслуженно показана. Но судья принял решение, дал карточку. По второму удалению (Лоуренса – прим. ред.) вопросов нет. Вторая желтая карточка действительно была. Первая – игрок выпрыгивает на две головы выше оппонента, и давать за это желтую карточку? Хотя он не играет локтями. Наверное, есть некая стратегия матча для судей. Но не хочу тему судей обсуждать. Еще раз хочу поблагодарить своих ребят. Они реально крутые пацаны, - подчеркнул главный тренер ФК «Олимп-Долгопрудный».

Николас Лоуренс у "Олимпа" на "Волгоград Арене" часто корчился на поле от боли, а в итоге не доиграл матч из-за удаления Фото: Екатерина СИМОХИНА

ДОМА КАК В ГОСТЯХ

А вот визави Пилипчука – главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов – был недоволен игрой своей команды. Наставник сине-голубых отметил, что его подопечные на «Волгоград Арене» не играют как дома.

- Игра абсолютно не понравилась. Вторую игру дома начинаем как в гостях: в энергосберегающем режиме, очень спокойно, без агрессии, без динамики. Это нам нужно менять. Надо выходить и биться. Никто просто так очки давать нам не будет. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились, - резюмировал Дмитрий Хохлов.

У Дмитрия Хохлова есть вопросы к игре своей команды Фото: Екатерина СИМОХИНА

Подбор игроков в атаке «Ротора» в матче с «Олимпом» отличался от состава форвардов в игре с «Текстильщиком». После встречи журналисты поинтересовались у наставника сине-голубых, почему на острие атаки на этот раз вышел Минаев, а не Муллин?

- Нужно понимать, против какого соперника мы играем, и какие сильные качества нападающего должны использовать. Муллин играет лучше, когда есть пространство и зоны, в которые можно открыться. «Долгопрудный» очень быстро переходил от атаки в оборону, создавал плотность. Посчитали, что Минаев как раз под эту игру будет продуктивнее. Но, к сожалению, у Ромы не все получилось, - отметил рулевой «Ротора».

СЛИШКОМ ОСТОРОЖНЫЙ «РОТОР»

Роман Пилипчук отметил, что его команда готовилась к навесам со стороны «Ротора». Но Дмитрий Хохлов рассказал, что его подопечные должны были действовать совсем по-другому. И он не понимает, почему футболисты не использую дальние удары. Хотя гол «Ротора» случился после выстрела Бериашвили из-за пределов штрафной.

- Мы не планировали играть навесами. Мы совсем по-другому хотели играть. В конце второго тайма, проигрывая, когда команда соперников прижимается к своим воротам, тяжело разыграть мяч в этой плотности. Тогда игра сваливается на навал. А то, что не бьют из-за пределов штрафной, я здесь абсолютно согласен. Мы постоянно об этом говорим. Излишне осторожно играем в атаке. Долгие перекаты, розыгрыши, когда есть моменты для завершения атаки, не берем на себя инициативу, не идем в обыгрыш.

"Ротор" не настраивался играть навесами с фланга, но почему-то часто их совершал Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЩЕТКИН НЕ ГОТОВ

На неделе болельщики «Ротора» обрадовались возвращению в команду нападающего Алексея Щеткина. Он подписал контракт с клубом. Но физические кондиции у казахстанского футболиста не оптимальные. И набрать их быстро не получится, считает Дмитрий Хохлов.

- Думаю, что его подготовка займет не одну неделю, - отметил главный тренер «Ротора»

«ДВОЯКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

«Ротор» сумел сравнять счет в конце матча. Болельщики и футболисты волгоградской команды очень радовались голу-красавцу Бериашвили. Но все-таки сине-голубые не победили.

- Двоякие впечатления от игры. С одной стороны, хорошо, что сыграли вничью, в конце могли даже выиграть. Но в целом и ребята, и тренерский штаб, мягко говоря, недовольны этой ничьей, - рассказал после матча защитник «Ротора» Аслан Дудиев.

В первом тайме болельщики «Ротора» освистывали свою команду за игру, которую она показывала. В чем причина невзрачного футбола? Аслан Дудиев считает, что коллектив не успел сыграться.

- Ребята все новые, еще нет такой сыгранности. Не все игроки прошли с командой сборы. Физическое состояние и взаимопонимание с партнерами не то, которое хотелось бы.