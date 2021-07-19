Под Волгоградом в реке утонули 11-летние сестры-близнецы

Следователи завели уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередная трагедия произошла в Суровикино: в реке утонули две 11-летние сестры-близнецы. Волгоградские следователи возбудили уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Это случилось 18 июля, когда сестры вместе с 9-летним и 7-летним братьями под присмотром 46-летнего папы купались в реке Чир. Отец с самым младшим находился на берегу, а остальные дети нашли бревно и плескались неподалеку.

- Импровизированное плавучее средство начало уносить на глубину. Девочки испугались и решили самостоятельно добраться до берега, но, не обладая навыками плавания, обе ушли под воду. Извлечь их удалось лишь сотрудникам МЧС. К тому моменту сестры были уже мертвы, - рассказали «КП-Волгоград» ы пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Как оказалось, никто из детей плавать не умел. Не было у них надувных кругов и других средств, которые могли бы спасти их жизни. Следователи проводят проверку.

Взрослых настоятельно просят не оставлять детей одних в воде!

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