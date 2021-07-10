В Волгоградской области в пруду утонули 2-летние дети

Дети пошли к пруду без взрослых. Фото: Прокуратура Волгоградской области.

В Волгоградской области 9 июля утонули два маленьких ребенка. Трагедия случилась в поселке Образцы Фроловского района. Накануне в гости к местной многодетной женщине пришла подруга со своей дочерью. Пока женщины были в доме, их 2-летние дети гуляли во дворе. Периодически малыши выходили за калитку, чтобы поиграть в песочной насыпи. В какой-то момент подруги заметили, что мальчика и девочки нет.

Женщины бросились на поиски. В 70-ти метрах от дома находится пруд. В воде взрослые увидели машинку и самокат. Там же они нашли тела детей. Причиной гибели стало утопление, рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного управления СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - отметила Наталия Рудник.

В воде тела детей нашли их мамы. Фото: Прокуратура Волгоградской области.

Ход расследования дела на контроль взяла прокуратура Волгоградской области. Для координации деятельности следственных органов и оперативных служб на место происшествия выезжал Фроловский межрайонный прокурор Михаил Андреев.

- Прокуратурой организована надзорная проверка причин и условий, способствовавших совершению преступления. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Волгоградцам напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.