Не отдых, а трагедия: за выходные в волгоградских реках утонули 11 человек

. За трое суток в воде погибли 11 человек, в числе жертв есть маленькие дети. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Отдых у воды в летний период – один и самых популярных среди жителей Волгоградской области. Практически каждые выходные люди выбираются на пляжи. Увы, для некоторых обычное купание заканчивается трагично. За трое суток в воде погибли 11 человек, в числе жертв есть маленькие дети. Люди тонут по разным причинам: кто-то лезет в реку в нетрезвом виде, родители не смотрят за малышами, кому-то становится плохо из-за жары, а третьи просто игнорируют правила безопасности.

Так, ужасная трагедия произошла во Фроловском районе 9 июля: два двухлетних ребенка из села Образцы утонули в пруду, пока их мамы занимались домашними делами. Напомним, мальчик и девочка играли за двором в песочнице. Оставшись без присмотра, дети пошли к воде и утонули. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В тот же день в Иловлинском районе в реке Тишанка нашли тело 52-летнего мужчины. Будучи пьяным, он полез в воду искупаться и захлебнулся. А около десяти ночи в пятницу в Центральном районе Волгограда нашли мертвым 19-летнего паренька. Он приехал на Волгу с девушкой, хотя плавать не умел. Чтобы произвести впечатление на вторую половинку, молодой человек прыгнул в воду и попал в яму. Всплыть не смог.

В субботу,10 июля, в Серафимовичском районе на Дону утонул 45-летний рыбак. Он заплыл на лодке вглубь реки, от палящего солнца мужчине стало плохо. Скорее всего, прихватило сердце. Рыбак оказался в воде и погиб. В тот же день в Волжском в озере Круглое утонул 46-летний волгоградец, который решил искупаться подшофе. При таких же обстоятельствах скончался 30-летний мужчина в реке Ахтуба.

Накануне, 11 июля, в Жирновском районе в пруду недалеко от хутора Недоступов во время купания погиб 15-летний школьник. Он плескался в воде вместе с друзьями и в какой-то момент ушел под воду. Очевидцы пытались спасти его, но не удалось.

В Елани в реке Терса утонул 35-летний мужчина, а Волжском в Ахтубе 51-летний мужчины. Вечером воскресенья в Волге в районе ЦПКиО в Волге погиб 20-летний военный. Он купался с сослуживцами и внезапно ушел под воду.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по всем фактам органами СКР по Волгоградской области проводятся процессуальные проверки, а в одном случае - расследуется уголовное дело.

СОВЕТЫ МЧС

Спасатели дают ценные светы для всех любителей отдыха на воде.

- купаться нужно на санкционированных пляжах, где есть спасатели, обследовано дно

- не плавать в нетрезвом виде

- ребенка ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра ни на берегу, ни в воде!