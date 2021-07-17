Легендарный «Трактор» в Волгограде сравняют с землей до декабря

Скоро Трактор будет выглядеть так же, как в свое время Центральный стадион Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде ищут подрядчика, который уничтожит в Волгограде еще одну легенду: стадион «Трактор» на улице Могилевича в Тракторозаводском районе. Заказчиком сноса стадиона выступает муниципальное бюджетное учреждение СК «Зенит». Сейчас на стадионе «Трактор» тренируется молодежный состав «Ротора». Но скоро сюда приедут бульдозеры и сравняют с землей все постройки и ограждения. Судя по информации, размещенной на сайте «Госзакупок», на снос стадиона готовы потратить 10 миллионов 560 тысяч рублей.

Из проектной документации следует, что рабочие до конца ноября 2021 года должны будут снести северную, восточную, южную и западную трибуны стадиона, уборную и склад. Демонтировать все спортивные покрытия и все ограждения стадиона. До 20 декабря - вывезти мусор и разровнять площадку. В документе рассчитали стоимость деревьев, которые растут на этой территории, а это 182 дерева и 47 кустарников. Сколько из них придется вырубить, а сколько оставят, будет понятно после их обследования специалистами. Здоровые зеленые насаждения обещают сохранить.

Как и поле – на Тракторе хороший газон. В администрации Волгограда сообщили, что на этом этапе работ его трогать не планируют, более того, за ним продолжат ухаживать. Снесут все, что вокруг поля. Что будут потом делать с газоном, пока не решили.

Напомним, о глобальных изменениях в этом районе говорят давно. Сносить собирались не только стадион «Трактор», но и Тракторный рынок. А на этом месте сделать современный спортивный комплекс и сквер. Обещали власти сохранить и историческую входную группу стадиона – ее должны отреставрировать.

Уже известно, как будет выглядеть "Трактор" в будущем. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В прошлом году ровно в это же время - в июле - в Волгограде приступили к сносу другого легендарного стадиона. На "Монолите" не сохранили даже историческую колоннаду, полностью сровняв стадион и ограждение с землей.