На месте Тракторного рынка сделают сквер

В гостинице «Волгоград» 14 февраля на встрече «Деловой России» и администрации города бурно обсуждали грядущие перемены в Тракторозаводском районе. Легендарный Тракторный вещевой рынок скоро канет в Лету в том виде, в каком его знали более четверти века. Его снесут. Зато стадион «Трактор», стоящий в разрухе и почти незаметный за автостоянками, складами, торговыми рядами и павильонами, возродится. Его ждет большая реконструкция, при этом историческая входная группа сохранится, а перед входом разобьют парк. Благоустроенную пешеходную зону соединят с обновленным сквером на улице Дзержинского. Но и торговцев не ликвидируют – их переселят в новый современный торговый центр. Реализовать проект власти Волгограда и бизнес совместными усилиями планируют в течение трех ближайших лет.

На этом месте раскинется сквер.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ОБЗОР СОХРАНЯТ

Председатель совета Волгоградского регионального отделения ВООПИиК Валерий Котельников рад, что новый проект реконструкции «Трактора» учитывает все его замечания. Все, что касается охраны культурного наследия, власти услышали. Историческую входную группу с колоннами отреставрируют, перед ней будет парк площадью 1,1 гектара, половина которого - территория нынешнего рынка (сам рынок от входа в стадион перенесут).

Так выглядит новая концепция этой территории.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- В новой концепции сохраняется бассейн видимости стадиона «Трактор», со всех сторон будет хороший обзор. У меня сняты все замечания, - говорит Валерий Котельников. Напомним, в предыдущем варианте проекта реконструкции рядом со входной группой можно было строить здания до 15 метров высотой.

Вся территория в запущенном состоянии.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Территория вокруг ДК алюминиевого завода и улица Дзержинского – красивейшая старинная улица, выполненная в великолепном стиле сталинского ампира, - сейчас пребывает в ужасном состоянии. 30 лет никто ничего не делал, не вкладывал, - отметил главный архитектор Волгограда Эдвин Петров.

Слева от входа территория стадиона прирастет.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Поэтому в 2020 году сделают проект и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» приступят к благоустройству улицы Дзержинского. Правда, сначала там все перекопают - Концессии будут перекладывать сети. Затем начнется непосредственно благоустройство и озеленение вокруг ДК. Параллельно пойдет масштабная реконструкция стадиона «Трактор» с устройством парка и расширением проезжей части в будущем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/760825" frameborder="0"></iframe> Главный архитектор Волгограда рассказал, что будет на месте Тракторного рынка.Екатерина СИМОХИНА

СТАДИОН БУДЕТ «НАРОДНЫМ»

Предполагается, что «Трактор» будет открытым народным стадионом. То есть заниматься на нем волгоградцы смогут бесплатно.

Схема планирования.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Здесь мы предусмотрим специальный игровой ФОК для баскетбола, волейбола (с увеличенной высотой потолка – ред.). Люди смогут нормально заниматься, играть и, возможно, даже проводить соревнования. Это будет народный стадион, с секциями для тех, кто хочет здоровым дожить до пенсионного возраста, - говорит заместитель главы Волгограда Андрей Лях.

Так будет выглядеть новый стадион.Фото: Екатерина СИМОХИНА

По задумке властей, после реконструкции «Трактора» жители Волгограда получат свободный бесплатный доступ на стадион для занятий спортом с 17.00 до 22.00 ежедневно. Идею позаимствовали в городе Орске. Плюс на стадионе будут базироваться спортивные секции и кружки.

Существующее поле с беговыми дорожками останется, но его реконструируют.

Внутри - разруха.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Появятся новые спортивные многофункциональные площадки – поле для мини-футбола, 5 многофункциональных площадок и поле для пляжного футбола и волейбола. Плюс будут строить трибуны на 500 мест, в них встроят административно-бытовой корпус, где будут располагаться службы стадиона и два тренировочных зала. Вокруг будет несколько парковок, в том числе большая стоянка на 200 машиномест, удобные подходы и подъезды к стадиону, рынку, парку и ДК, - рассказывает о концепции развития стадиона руководитель Департамента по градостроительству и архитектуре Эдвин Петров. - Уже объявлен конкурс на реконструкцию дороги, идущей вдоль рынка. Все будет делаться комплексно.

Так представляют "Трактор" будущего.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ТОРГОВЦЕВ ПЕРЕСЕЛЯТ

Всех предпринимателей, которые сейчас работают на рынке на законных основаниях, переселят в новые торговые пространства. Старый рынок снесут только после того, как построят новый. Начнется демонтаж после переезда арендаторов.

Снесут и старый вещевой рынок.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Стадион, благоустройство сквера - зона ответственности администрации города. Рынок и гостиница – экс-мэра Волгограда Юрия Чехова.

- У меня все куплено. Я теперь должен строить, сносить, да еще и убытки терпеть. Поэтому я городу поставил условия: остается старый (рынок), и я работаю, и люди работают. Нам сохранить их нужно - у меня уже тысяча арендаторов там. А еще больше после «Коробейников» сейчас придет. И я строить уже начинаю параллельно новый (рынок) - огромный, красивый, с кондиционерами, со всем. Я его строю, людей перетаскиваю туда, а этот ломаю, - говорит Юрий Чехов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/760824" frameborder="0"></iframe> Юрий Чехов построит новый рынок на Тракторном.Екатерина СИМОХИНА

На всё про всё, по словам экс-мэра, губернатор отвел два года.

Автостоянки и пустыри вокруг тоже исчезнут.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПРОЕКТ ЗА 10 МИЛЛИОНОВ

Власти Волгограда уже объявили аукцион на разработку проектной и рабочей документации для реконструкции стадиона «Трактор». Цена вопроса – более 9,8 миллиона рублей. Подрядчика выберут 28 февраля. Согласовать готовый проект он должен до 1 августа 2020 года.

Новая концепция реконструкции "Трактора".Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сейчас стадион «Трактор» находится в муниципальной собственности и стоит на балансе МБУ «СК «Зенит». Он занимает участок площадью 6,35 гектара. Из спортивных объектов имеются футбольное поле с натуральным газоном, системой поверхностного дренажа и полива. Вокруг – беговые дорожки с резиновым покрытием и трибуны. Есть еще запасное футбольное поле с грунтовым покрытием, волейбольное поле, кассы, склады. Все находится в плачевном состоянии.

Общественное пространство объединит несколько зон.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Проектировщик должен предусмотреть демонтаж всех ныне существующих сооружений и строений за исключением входной группы и основного футбольного поля. Останутся и трансформаторная подстанция, и осветительные вышки. На новом стадионе будет современное освещение и коммуникации, новые трибуны с навесом, встроенный двухэтажный административный корпус с залами для единоборств и фитнеса, четырьмя раздевалками и медпунктом – все должно быть оборудовано. 400 метровую легкоатлетическую дорожку и дорожки для бега с барьерами заказали с эластурным покрытием. Также в проект должны заложить прыжковый сектор и для толкания ядра, площадку для сдачи норм ГТО, поля для волейбола/баскетбола, мини-футбола и пляжных видов спорта. Также на обновленном стадионе должен быть полный комплект необходимых систем видеонаблюдения, охраны, звук и прочее.