В Волгограде пляж на Тулака благоустроили, но купаться там пока нельзя

Фото: мэрия.

Пляж на Тулака в Советском районе Волгограда готов к открытию. На берегу отдыхающих уже ждут навесы и лежаки, кабинки для переодевания. Не забыли про биотуалеты. Дно и берег чистые, без осколков и мусора. Но разрешение на купание пока не дали - санитарно-эпидемиологическая служба проверяет воду и грунт на соответствие необходимым требованиям. Как только эксперты дадут положительный ответ, зону отдыха официально откроют.

На стадии подготовки пляж в Кировском районе на острове Сарпинском. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в ближайшее время место оборудуют раздевалками, биотуалетами, шезлонгами и зонтами.

Напомним, с 3 июля в Краснормейском районе на полуострове Сарептском вовсю отдыхают горожане. Пляж рассчитан на 150 человек, там есть все необходимое для комфортного пребывания, также работают спасатели.