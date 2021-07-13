Под Волгоградом дикая куница с бешенством покусала хуторянина

Дикая куница покусала мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Михайловка Волгоградской области ввели карантин из-за очередного случая бешенства. Губернатор региона подписал соответствующее постановление. Очаг нашли в хуторе Безымянка на улице Советской. Жителя одного из частных домов покусала инфицированная дикая куница. Сейчас мужчине оказывают необходимую медпомощь.

- В тот же день мужчина обратился за медицинской помощью. В настоящее время он находится под наблюдением врачей, получает все необходимое лечение. Никаких симптомов бешенства у пациента до настоящего времени не проявилось. Позднее было лабораторно подтверждено, что куница была заражена бешенством, - рассказали в облздраве.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе обладминистрации, ветеринары оперативно предприняли необходимые меры.

В ближайшие 60 дней на территории городского округа введут ряд ограничений. В частности, нельзя лечить теплокровных животных, пускать в зону очага посторонних, ввозить и вывозить животных без вакцинации, а также проводить с ними ярмарки, выставки.

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