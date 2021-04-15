Под Волгоградом мужчину покусала куница, зараженная бешенством

К счастью, волгоградец вовремя обратился за медпомощью. Сейчас он проходит лечение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Фролово Волгоградской области дикая куница набросилась на 48-летнего мужчину. Отбиться то он от животного смог, но укусить куница свою жертву успела. Прокусила до крови. Говорят, напала, потому что заражена бешенством.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения, мужчина обратился за помощью в больницу сразу же после ЧП. Это было 11 апреля. В течение пяти дней – с 11 по 15 апреля – за пациентом пристально наблюдали медики. Он находился на стационарном лечении, где ему начали проводить антирабическую терапию.

- Сегодня мужчину выписали из больницы на амбулаторное лечение. В течение 90 суток он будет получать инъекции вакцины, - уточняют в облздраве.

Напомним, что бешенство – очень опасное заболевание, смертельное для человека. Остановить процесс его развития может только вовремя начатая вакцинация (не позднее 14-ти суток с момента укуса). К сожалению, осенью 2020-го в Волгоградской области умерла от бешенства 8-летняя девочка. Смертельный случай зарегистрирован уже и в этом году: от укуса любимой кошки, зараженной бешенством, умерла 60-летняя жительница Новоаннинского района.