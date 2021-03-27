Карантин по бешенству ввели еще в одном хуторе под Волгоградом

Восприимчивы к бешенству не только кошки и собаки, но и домашний скот. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Еще в одном районе Волгоградской области обнаружили заболевшее бешенством животное. На этот раз опасной зоной признали хутор Кучуровский Кумылженского района. В частном домовладении заболел домашний скот. В Кумылженском сельском поселении ввели карантин по бешенству.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление губернатора, на время карантина на территории Кумылженского сельского поселения ограничен оборот животных и продуктов животноводства, а также кормов и кормовых добавок. Вывозить из карантинной зоны восприимчивых к бешенству животных запрещено. Ввозить можно только привитых от бешенства. Также в Кумылженском теперь под запретом любые ярмарки и выставки животных. Особые правила будут действовать в животноводческой сфере.

Напомним, в прошлом году в Волгоградской области обнаружили 42 случая бешенства среди животных. 9-летняя девочка скончалась после укуса бешеной собаки. В этом году счет идет уже на десятки заболевших животных.