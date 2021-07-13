Вторая попытка: в Волгограде определили нового подрядчика благоустройства сквера 8 марта

В Волгограде подвели итоги аукциона по отбору нового подрядчика благоустройства сквера имени 8 марта. На электронных торгах, в которых приняли участие две компании, победило муниципальное учреждение «Северное». Эта организация уже занимается реконструкцией бульварной зоны вдоль проспекта Жукова. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в сквере имени 8 марта подрядчику нужно завершить демонтаж старой тротуарной плитки на площади 6500 квадратных метров. Эти работы не закончила предыдущая компания, с которой был расторгнут контракт. Заказчиком благоустройства выступает МБУ «Волгоградзеленхоз».

По проекту в сквере в Центральном районе уложат новое покрытие на пешеходных дорожках, обновят систему освещения, установив 120 новых светильников, заменят парковую мебель. Появятся на территории 14 камер видеонаблюдения. Также там построят детскую игровую площадку с травмобезопасным покрытием и высадят 35 видов кустарников и деревьев. На обновление сквера имени 8 марта потратят 98 миллионов 793 тысячи рублей, которые будут выделены бюджетными учреждениями, сообщается в опубликованных документах на сайте госзакупок. Работы должны быть завершены к 1 октября 2021 года.

Напомним, ранее бюджетное учреждение «Волгоградзеленхоз» в одностороннем порядке расторгло контракт с предыдущим подрядчиком, который сорвал сроки обновления парковой территории. В адрес ООО «РАЙ-ГРАСС» направлялись уведомления о необходимости увеличить темпы работ. Однако компания продолжила нарушать сроки, тогда с ней прекратили сотрудничество. Также с ООО «РАЙ-ГРАСС» расторгло контракт МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района». Компания нарушила сроки выполнения реконструкции пешеходной зоны по улице Титова.