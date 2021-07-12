Проявил себя за тайм: болельщики «Ротора» выбрали лучшего игрока матча с «Текстильщиком»

Защитники "Текстильщика" не всегда успевали за Александром Ташаевым. Фото: СК "Ротор".

Болельщики «Ротора» определили лучшего игрока команды в матче 1-го тура первенства ФНЛ с «Текстильщиком». Волгоградский клуб проводил опрос на своих страничках в социальных сетях. Больше всех голосов набрал полузащитник Александр Ташаев. При этом футболист провел на поле только 45 минут. Он вышел на замену в начале второго тайма. Активные действия Ташаева болельщики оценили. Правда, забить в этом матче ему не удалось, как и другим его партнерам. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Александр Ташаев, который летом перешел в «Ротор» из московского «Спартака», набрал 48% голосов. На втором месте расположился голкипер Игорь Обухов, у которого 33% голосов. На третьей строчке в опросе защитник Азат Байрыев, за него проголосовали 14% болельщиков сине-голубых.