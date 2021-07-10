Что произошло после матча Ротор – Текстильщик

Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов не смог понять, почему гол его команды не засчитали Фото: Екатерина СИМОХИНА

На «Волгоград Арене» 10 июля «Ротор» и «Текстильщик» провели матч 1-го тура первенства ФНЛ. В начале каждого сезона всегда сложно оценить реальную силу команд. Волгоградский коллектив только вернулся из премьер-лиги. Ивановцы в прошлом игровом году вели борьбу за выживание в первом дивизионе. В очной дуэли сине-голубые и красно-черные не порадовали болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась со счетом 0:0. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча «Ротор» - «Текстильщик» 10 июля 2021.

«ИГРА БЫЛА ЗЛАЯ»

Для Сергея Павлова, главного тренера «Текстильщика», матч в Волгограде был особенным. Все-таки он руководил «Ротором» в первенстве ФНЛ в сезоне 2017/2018. Но сейчас все его мысли только об ивановском клубе. И нынешняя команда специалиста на «Волгоград Арене» сыграла правильно. После игры Сергей Павлов остался доволен действиями своих футболистов.

- Погодные условия были тяжелыми и для нас, и для соперников. Было очень жарко. Мы постарались сыграть компактно. Отдали часть территории, выстроились в три линии, в принципе построили игру на контратаках. В целом игра удалась. В контратаках мы имели моменты и подходы, которые не реализовали. Соперник имел преимущество на стандартных положениях, они были опасными. А с игры таких великих моментов мы не дали. Плотность была высокой, мы сыграли организовано. Был в начале второго тайма момент сложный, а потом одна замена, вторая, третья. И мы отодвинули игру. Правда, потом случилось удаление. И в концовке соперник опять насел, потому что был лишний игрок. Подходы были опасными. Но сыграли правильно, выстояли. По самоотдаче вопросов нет. Игра была злая, - отметил на послематчевой пресс-конференции Сергей Павлов.

Главный тренер "Текстильщика" Сергей Павлов остался доволен действиями своих подопечных Фото: Екатерина СИМОХИНА

«МЫ НЕ ОДНИ»

Также Сергей Павлов отметил атмосферу на трибунах. На «Волгоград Арене» присутствовали 7135 зрителей, сообщили в пресс-службе волгоградского клуба. Все они гнали вперед «Ротор». С Иваново приехали только несколько человек. Но по словам главного тренера «Текстильщика», при атмосфере, которая царила на стадионе, приятно играть и хозяевам, и гостям.

- Я с удовольствием здесь играю с разными командами. Здесь люди понимают футбол, болеют хорошо. Спасибо им. И спасибо нашим болельщикам, которые приехали с Иваново. Группа ребят ездит с нами. Мы знаем, что мы не одни, представляем регион.

ГОЛ БЫЛО ВИДНО ИЗ КОСМОСА

Дмитрий Хохлов провел первый официальный матч в качестве главного тренера «Ротора». После игры с «Текстильщиком» он отметил, что ход матча его ничем не удивил. Команда готовилась, что соперники будут оборонятся. И, конечно, рулевой сине-голубых недоумевал, почему не был засчитан забитый мяч в ворота ивановцев. После розыгрыша углового Азат Байрыев головой направил мяч ворота, который после касания о перекладину ударился в газон. Игровой снаряд пересек линию ворот, на повторах это видно. Но судейская бригада посчитала, что мяч не пересек линию.

- Непростая игра. Мы такую и ожидали. Знали, что «Текстильщик» большим количеством обороняется, в основном использует контратаки. Нужно было забить. Моменты, которые создали, не получилось реализовать. Думаю, забей один гол, совсем по-другому бы сценарию игра пошла. И я не знаю, как комментировать не засчитанный гол. С Луны было видно, что мяч пересек линию, - заявил Дмитрий Хохлов.

«РОТОРУ» ЕЩЕ НУЖНО ОТШЛИФОВАТЬ ИГРУ

Что касается футболистов «Ротора», то Дмитрий Хохлов рассказал, что пока не все находятся в идеальных кондициях. Игроки не могут проводить на поле по 90 минут, поэтому тренерский штаб вынужден проводить большое число замен.

- Многие игроки подключились к нам на втором сборе. Поэтому они находятся в разном физическом состоянии, - отметил главный тренер «Ротора».

Дмитрий Хохлов не стал никого выделять в матче с «Текстильщиком». Но настроем и самоотдачей своей команды остался доволен.

- Я никого не хочу выделять, тем более по первой игре. Сегодня старались все, равнодушных на футбольном поле не было. Но не все правильно делали, не то, о чем мы договаривались. Нам еще нужно шлифовать как игру в атаке, так и в обороне. Думаю, что со временем все будет.

На трибунах было около 7 тысяч болельщиков Фото: Екатерина СИМОХИНА

БОЛЕЛЬЩИКИ НЕГОДУЮТ

У поклонников «Ротора» темой номер 1 после игры стал не засчитанный во втором тайме гол, когда после удара Азата Байрыева мяч на несколько сантиметров все-таки пересек линию. Свой гнев болельщики выплескивают в социальных сетях, но не только на решение арбитров. «Отстранять сразу надо после таких матчей!», «Судью на мыло», «Надеюсь будет проверка», «Был бы ВАР, был бы счет 1:0» - пишут поклонники сине-голубых. А некоторые считают, что «Ротору» следовало лучше играть. «Претендент на выход в РПЛ должен показывать игру достойную, голы, а не вот это все», «Клуб из РПЛ теперь сантиметры будет высчитывать в матче с аутсайдером, которого должен на классе выносить. Позорище», «Ну бывает, судьи тоже ошибаются» - высказывали свое мнения болельщики.