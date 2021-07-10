Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт10 июля 2021 23:30

Что произошло после матча Ротор – Текстильщик

«КП» - о том, что происходило после финального свистка матча 1 тура первенства ФНЛ между «Ротором» и «Текстильщиком», который прошел 10 июля 2021 в Волгограде
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов не смог понять, почему гол его команды не засчитали

Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов не смог понять, почему гол его команды не засчитали

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На «Волгоград Арене» 10 июля «Ротор» и «Текстильщик» провели матч 1-го тура первенства ФНЛ. В начале каждого сезона всегда сложно оценить реальную силу команд. Волгоградский коллектив только вернулся из премьер-лиги. Ивановцы в прошлом игровом году вели борьбу за выживание в первом дивизионе. В очной дуэли сине-голубые и красно-черные не порадовали болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась со счетом 0:0. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча «Ротор» - «Текстильщик» 10 июля 2021.

«ИГРА БЫЛА ЗЛАЯ»

Для Сергея Павлова, главного тренера «Текстильщика», матч в Волгограде был особенным. Все-таки он руководил «Ротором» в первенстве ФНЛ в сезоне 2017/2018. Но сейчас все его мысли только об ивановском клубе. И нынешняя команда специалиста на «Волгоград Арене» сыграла правильно. После игры Сергей Павлов остался доволен действиями своих футболистов.

- Погодные условия были тяжелыми и для нас, и для соперников. Было очень жарко. Мы постарались сыграть компактно. Отдали часть территории, выстроились в три линии, в принципе построили игру на контратаках. В целом игра удалась. В контратаках мы имели моменты и подходы, которые не реализовали. Соперник имел преимущество на стандартных положениях, они были опасными. А с игры таких великих моментов мы не дали. Плотность была высокой, мы сыграли организовано. Был в начале второго тайма момент сложный, а потом одна замена, вторая, третья. И мы отодвинули игру. Правда, потом случилось удаление. И в концовке соперник опять насел, потому что был лишний игрок. Подходы были опасными. Но сыграли правильно, выстояли. По самоотдаче вопросов нет. Игра была злая, - отметил на послематчевой пресс-конференции Сергей Павлов.

Главный тренер "Текстильщика" Сергей Павлов остался доволен действиями своих подопечных

Главный тренер "Текстильщика" Сергей Павлов остался доволен действиями своих подопечных

Фото: Екатерина СИМОХИНА

«МЫ НЕ ОДНИ»

Также Сергей Павлов отметил атмосферу на трибунах. На «Волгоград Арене» присутствовали 7135 зрителей, сообщили в пресс-службе волгоградского клуба. Все они гнали вперед «Ротор». С Иваново приехали только несколько человек. Но по словам главного тренера «Текстильщика», при атмосфере, которая царила на стадионе, приятно играть и хозяевам, и гостям.

- Я с удовольствием здесь играю с разными командами. Здесь люди понимают футбол, болеют хорошо. Спасибо им. И спасибо нашим болельщикам, которые приехали с Иваново. Группа ребят ездит с нами. Мы знаем, что мы не одни, представляем регион.

ГОЛ БЫЛО ВИДНО ИЗ КОСМОСА

Дмитрий Хохлов провел первый официальный матч в качестве главного тренера «Ротора». После игры с «Текстильщиком» он отметил, что ход матча его ничем не удивил. Команда готовилась, что соперники будут оборонятся. И, конечно, рулевой сине-голубых недоумевал, почему не был засчитан забитый мяч в ворота ивановцев. После розыгрыша углового Азат Байрыев головой направил мяч ворота, который после касания о перекладину ударился в газон. Игровой снаряд пересек линию ворот, на повторах это видно. Но судейская бригада посчитала, что мяч не пересек линию.

- Непростая игра. Мы такую и ожидали. Знали, что «Текстильщик» большим количеством обороняется, в основном использует контратаки. Нужно было забить. Моменты, которые создали, не получилось реализовать. Думаю, забей один гол, совсем по-другому бы сценарию игра пошла. И я не знаю, как комментировать не засчитанный гол. С Луны было видно, что мяч пересек линию, - заявил Дмитрий Хохлов.

«РОТОРУ» ЕЩЕ НУЖНО ОТШЛИФОВАТЬ ИГРУ

Что касается футболистов «Ротора», то Дмитрий Хохлов рассказал, что пока не все находятся в идеальных кондициях. Игроки не могут проводить на поле по 90 минут, поэтому тренерский штаб вынужден проводить большое число замен.

- Многие игроки подключились к нам на втором сборе. Поэтому они находятся в разном физическом состоянии, - отметил главный тренер «Ротора».

Дмитрий Хохлов не стал никого выделять в матче с «Текстильщиком». Но настроем и самоотдачей своей команды остался доволен.

- Я никого не хочу выделять, тем более по первой игре. Сегодня старались все, равнодушных на футбольном поле не было. Но не все правильно делали, не то, о чем мы договаривались. Нам еще нужно шлифовать как игру в атаке, так и в обороне. Думаю, что со временем все будет.

На трибунах было около 7 тысяч болельщиков

На трибунах было около 7 тысяч болельщиков

Фото: Екатерина СИМОХИНА

БОЛЕЛЬЩИКИ НЕГОДУЮТ

У поклонников «Ротора» темой номер 1 после игры стал не засчитанный во втором тайме гол, когда после удара Азата Байрыева мяч на несколько сантиметров все-таки пересек линию. Свой гнев болельщики выплескивают в социальных сетях, но не только на решение арбитров. «Отстранять сразу надо после таких матчей!», «Судью на мыло», «Надеюсь будет проверка», «Был бы ВАР, был бы счет 1:0» - пишут поклонники сине-голубых. А некоторые считают, что «Ротору» следовало лучше играть. «Претендент на выход в РПЛ должен показывать игру достойную, голы, а не вот это все», «Клуб из РПЛ теперь сантиметры будет высчитывать в матче с аутсайдером, которого должен на классе выносить. Позорище», «Ну бывает, судьи тоже ошибаются» - высказывали свое мнения болельщики.

Спорт: ФУТБОЛ