Пять простых выводов по матчу Ротор – Текстильщик

Футболисты "Ротора" не сумели взломать оборону "Текстильщика" Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сезон в первенстве ФНЛ 2021/2022 годов стартовал. «Ротор» после вылета из премьер-лиги игровой год открывал домашним матчем. В 1-м туре ФНЛ сине-голубые на «Волгоград Арене» принимали «Текстильщик» из Иваново. Эта встреча была дебютной для Дмитрия Хохлова на посту главного тренера сине-голубых. Его подопечные очень старались порадовать своих болельщиков победой. Но взломать оборону красно-черных волгоградцам не удалось. Ничья 0:0. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

РЕЗВЫЙ СТАРТ ГОСТЕЙ

Матч начался с атак «Текстильщика». Видимо, гости сделали ставку на быстрый мяч. Уже на первой минуте ивановцы получили право на штрафной метрах в 30-ти от ворот. Хачим Машуков отважился на удар. Мяч полетел в цель, но Игорь Обухов – дебютант «Ротора» в официальных играх – справился со своей задачей. Голкипер отбил мощно пущенный снаряд. Затем красно-черные продолжили действовать по-хозяйски, владея мячом. Но до опасностей дело не доходило. «Ротор» подстроился под игру соперников и стал выжидать момент.

"Текстильщиком" руководит бывший главный тренер "Ротора" Сергей Павлова Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПОЛУЧАСОВАЯ ИГРА БЕЗ ВОРОТ

В начале сезона тренеры и футболисты, обычно, жалуются на несыгранность и неоптимальную форму. Видимо эти проблемы и у «Ротора», и у «Текстильщика». Команды не радовали болельщиков быстрым футболом в первом тайме. После атакующего старта ивановские футболисты отошли к своим воротам. Владение мячом перешло к сине-голубым. Но с фантазией у чужих ворот у «Ротора» были проблемы. Что-то создать впереди не получалось. Плотная оборона гостей была готова ко всему, что предлагали волгоградцы.

У «РОТОРА» ОПАСНЫЕ СТАНДАРТЫ, У «ТЕКСТИЛЬЩИКА» - КОНТРАТАКИ

И все-таки совсем без моментов в первом тайме игра не проходила. Сделав ставку на игру вторым номером, «Текстильщик» пытался убегать в контратаки. И дважды ивановцы организовали молниеносные и перспективные выходы по правому флангу стараниями Ильи Мосейчука. Арендованный у «Ахмата» 21-летний полузащитник пользовался провалами на левом краю обороны соперников. Мосейчук смещался к центру и до входа в штрафную дважды наносил удары. Игорь Обухов справлялся с угрозами, ловя мяч. Между этими полумоментами «Текстильщика» уместились 2 прекрасных шанса «Ротора». В каких-то сантиметрах от гола был Азат Байрыев. Ника Кипиани сделал подачу с углового. Центральный защитник сине-голубых выпрыгнул выше всех и пробил по мячу головой. Спас свою команду голкипер гостей Алексей Смирнов, который кистью руки дотянулся до мяча. Снаряд ударился в штангу, а затем ивановцы его вынесли далеко в поле. Почти следом у хозяев получился снова опасный розыгрыш стандарта. Кипиани сделал подачу со штрафного. Несколько игроков «Ротора» головой пытались переправить мяч в ворота, который пролетел рядом со штангой. Но если мяч все же влетел в цель, гол бы не засчитали. Судейская бригада зафиксировала офсайд.

Футболисты вели ожесточенную борьбу, не обошлось без красной карточки Фото: Екатерина СИМОХИНА

ТАШАЕВ ОСВЕЖИЛ ИГРУ

После перерыва давление «Ротора» на ворота «Текстильщика» усилилось. Гости оборонялись всей командой, потому как волгоградцы шли в атаку большими силами. Преобразилась игра сине-голубых после выхода Александра Ташаева и Беки Кавтарадзе на замены. Наибольшая угроза шла от полузащитника, перешедшего в «Ротор» из московского «Спартака». Ташаев стал проблемой для защитников, раз за разом обыгрывая их на левом фланге атаки. Также у Александра получались опасные подачи с угловых, с которых волгоградцы могли забивать. Но спасал свою команду вратарь красно-черных Алексей Смирнов. Он стал одним из героев встречи.

Защитникам "Ротора" приходилось сталкиваться с контратаками соперников Фото: Екатерина СИМОХИНА

БЫЛ ЛИ ГОЛ?

После мощного натиска на протяжении всего второго тайма «Ротор» все же сумел забить мяч. Или нет? Снова получился опасный розыгрыш углового. Александр Ташаев выполнил подачу, на которую откликнулся Азат Байрыев. Защитник выиграл борьбу на втором этаже, мяч ударился в перекладину, а затем отскочил от газона. Футболистам и болельщикам «Ротора» показалось, что мяч пересек линию. Однако главный судья матча Сергей Цыганок посчитал, что мяч не полностью пересек линию ворот. Гол засчитан не был. Наверняка этот момент еще долго будет обсуждаться. А «Ротор» продолжал организовывать атаки на ворота ивановского коллектива. Правда, подопечные Сергея Павлова и сами могли забить. На 78-й минуте Хачим Машуков с дальней дистанции пустил мяч в девятку ворот. Блестящий сейв Игоря Обухова не позволил случиться голу. А в концовке «Текстильщик» остался в меньшинстве. Вышедший во втором тайме Илья Шведюк успел схлопотать 2 желтые карточки, которые конвертировались в красную. Волгоградцы же как ни старались, забить такой мяч, который бы засчитали, им не удалось. Ничья 0:0.

Во 2-м туре «Ротор» снова сыграет дома. 17 июля сине-голубые на «Волгоград Арене» примут «Олимп-Долгопрудный». «Текстильщик» в этот день на выезде сыграет с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.