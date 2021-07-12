В Волгограде подписали контракт с подрядчиком, который за 1,6 миллиарда отремонтирует Третью продольную

Участок Третьей продольной будут ремонтировать до октября 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области подписал контракт с подрядчиком, который будет ремонтировать участок Третьей продольной магистрали рядом с поселком Водстрой. На электронном аукционе была подана только одна заявка от АО «Группа компаний «ЕКС». Именно с этой организацией и заключили соглашение. Она же строит третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу в Волго-Ахтубинской пойме. За 1 миллиард 672 миллиона рублей подрядчик обновит автомобильную дорогу «3-я продольная магистраль на участке км 4+800 - км 7+000» в районе поселка Водстрой, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы на сайте госзакупок.

В ближайшее время подрядная организация начнет работы, которые пройдут на территории Волгограда и Городищенского района. Протяженность участка – 3,2 километра. В течение двух с небольшим лет строители возведут многоуровневую транспортную развязку. На пересечении с железнодорожными путями недалеко от Водстроя постоянно образуются многокилометровые заторы из-за большого числа транзитного транспорта. Поэтому по проекту над железной дорогой сделают автомобильный мост. Также магистраль расширят с двух до четырех полос, на ней сделают искусственное освещение, системы видеонаблюдения, шумозащитные экраны, пешеходные тротуары, остановки, озеленят прилегающую территорию. В начале работ подрядчик проверит местность на наличие снарядов времен Сталинградской битвы.

Срок окончания работ – 15 октября 2023 года. По контракту, в этом году подрядная организация получит 56 миллионов рублей из областного бюджета. Следующие транши будут в разы больше: в 2022 году – 652 миллиона, в 2023 году – 954 миллиона рублей.