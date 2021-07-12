С августа из Волгограда запустят прямые рейсы в Анталью

Полетная программа продлится до конца октября 2021 года. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В разгар отпусков для волгоградцев откроют прямой рейс в турецкую Анталью. Как сообщает «КП-Волгоград» на расписание международного аэропорта Волгоград, авиакомпания Royal Flight будет осуществлять полеты с начала августа и до конца октября 2021 года дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Первый рейс отправится из аэропорта Гумрак 2 августа в 11:05, время прибытия – 13:45. Путь займет 2 часа 40 минут.

Напомним, что ранее Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило выполнять рейсы в Турцию из Волгограда. Авиакомпании, получившие разрешение Росавиации, смогут перевозить россиян в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум.

В условиях пандемии всем придется неукоснительно соблюдать меры безопасности. Возвращающимся из-за границы волгоградцам нужно будет заполнить заявление в разделе «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию» н портале Госуслуг. В России в течение 3 суток сдать ПЦР-тесты.