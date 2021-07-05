Росавиация разрешила совершать рейсы из Волгограда в Турцию

С 12 июля туристы смогут летать из Международного аэропорта Волгоград на турецкие курорты Фото: Екатерина СИМОХИНА

Федеральное агентство воздушного транспорта увеличило количество российских городов, из которых будет разрешено выполнять рейсы в Турцию. В их числе оказался Волгоград. Из аэропорта Гумрак самолеты смогут летать в турецкие города с 12 июля. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на решение Росавиации. Оно было опубликовано на сайте агентства.

По решению оперативного штаба Правительства РФ, из России авиакомпании могут совершать регулярные и нерегулярные авиаперевозки в 5 турецких городов: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум. А с 12 июля будут разрешены полеты в Измир. Для выполнения рейсов авиаперевозчики должны получить у Росавиации соответствующий допуск.

Ранее из Международного аэропорта Волгограда самолеты начали летать в Ереван, а также в Баку.

Отметим, туристам, которые отправляются за границу, необходимо выполнять требования, направленные на нераспространение коронавируса. По возвращению домой нужно, в частости, проходить ПЦР-тестирование на COVID-19.