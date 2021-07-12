Ждём заявок: в Волгограде нет ни одного заведения, где требуют QR-код

Даже те волгоградцы, у которых есть код, пока не смогут им воспользоваться - его нигде не спрашивают. Фото: Иван Макеев

Наступило 12 июля - тот день, когда в Волгограде и области начали действовать новые ограничения по коронавирусу, которые на прошлой неделе ввели постановлением губернатора. Сегодня должны закрыться фудкорты и детские комнаты, подростков должны перестать пускать в торговые центры без родителей. Во всем остальном изменений пока волгоградцы не увидят: у нас пока нет ни одного заведения "ковид фри". В администрации Волгоградской области прокомментировали, что пока ждут заявок от предпринимателей и руководителей культурных учреждения на получение паспорта иммунизации. И, поскольку процедура эта не быстрая, при всем желании такие "зоны, свободные от COVID-19" появятся в регионе не раньше выходных.

Напомним, чтобы заведению работать без ограничений по времени, по наполняемости зала и рассадке посетителей, чтобы иметь возможность проводить банкеты, дискотеки, караоке-вечеринки, нужно получить паспорт иммунизации. Для этого среди работников предприятия 60% должны быть привиты от коронавируса (или 80% сотрудников должны иметь антитела после болезни или прививки). Ещё одно условие - они должны пускать в свое заведение только тех посетителей, которые предъявят QR-код о пройденной вакцинации, или справку о том, что в последние полгода перенесли ковид, или свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. За получением паспорта "ковид фри" заведения нужно обращаться в администрацию Волгоградской области.