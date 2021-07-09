«Утренний Волгоград»: Иван Ургант и Владимир Познер приехали в город для съемок фильма

Иван Ургант и Владимир Познер приехали в Волгоград для съемок документального фильма Фото: Евгения ГУСЕВА

Телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию из Волгограда. «Утренний Волгоград» - так подписал селфи шоумен, которое он сделал на пассажирском сидении автомобиля. На заднем фоне виднеются красные кирпичи бизнес-пространства «Лофт1890». Подписчики Ивана Урганта отметили, что локация напоминает Италию. «Больше похоже на утренний Милан» - написали телеведущему.

Иван Ургант приехал в Волгоград вместе с журналистом Владимиром Познером, который ранее сообщал о съемках документального фильма о жителях волжских городов, в том числе о волгоградцах.

- Если вам знакомы живущие там люди, на которых, с вашей точки зрения, нам следует обратить свое внимание, то напишите нам о них страничку-другую, - обращался к своим подписчикам в Instagram Владимир Познер.

Сообщалось, что съемочная группа посетит 8 городов: Волгоград, Саратов, Самару, Казань, Нижний Новгород, Городец, Кострому и Рыбинск. А в путешествие Иван Ургант и Владимир Познер отправились по Волге на теплоходе. Известно, что в каждом городе они пробудут по 2 дня.