Волгоградский «Ротор» открыл новый фан-шоп

Фото: СК "Ротор"

В ближайшую субботу «Ротор» проведет первый матч нового сезона первенства ФНЛ. К началу нового игрового года волгоградский клуб решил открыть еще один фан-шоп. Магазин с клубной атрибутикой начал работу в Международном аэропорту Волгоград. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», точка продаж находится в зоне вылета.

Фан-шоп в аэропорту будет работать в будни с 10.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 18.00. в нем болельщики сине-голубых смогут приобрести форму, шарфы и сувенирную продукцию волгоградского клуба.

Напомним, также магазин «Ротора» открыт в Центральном районе Волгограда на улице Пражской, 16а.

Матч 1-го тура первенства ФНЛ между «Ротором» и ивановским «Текстильщиком» пройдет на «Волгоград Арене» 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00