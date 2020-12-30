Настоящий новогодний подарок получили болельщики «Ротора». Клуб наконец-то открыл магазин атрибутики. Его очень не хватало поклонникам команды. Футболки, шарфы, шапки и даже маски для лица они могли купить только на «Волгоград Арене» в дни матчей. А точкой продаж в «Европе Сити Молл» фанаты были недовольны. Она не всегда работала, да и вообще не соответствовала уровню клуба Российской премьер-лиги. 30 декабря открылся полноценный клубный магазин в центре Волгограда. Он находится по адресу улица Пражская, 16а.Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», каждый поклонник команды и гость Волгограда сможет приобрести игровые футболки, шарфы, сувениры и другую продукцию.Клубный магазин будет работать с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00. В выходные – короткие дни: режим работы по субботам и воскресеньям с 11.00 до 18.00. В праздники фан-шоп будет открыт по особенному расписанию. 31 декабря футболку с фамилией Камиля Муллина или Зурико Давиташвили можно будет приобрести с 11.00 до 17.00. Не будет работать магазин 1, 2 и 7 января. В остальные дни по 10 января – с 11.00 до 18.00.