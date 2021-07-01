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Спорт1 июля 2021 12:37

Абонементов не будет: «Ротор» рассказал о билетной программе и представил еще одного новичка

1 июля началась продажа билетов на первый матч сезона волгоградской команды
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Уже на следующей неделе футбол вернется на "Волгоград Арену"

Уже на следующей неделе футбол вернется на "Волгоград Арену"

Фото: Эдуард Пальгунов

Сегодня, 1 июля, «Ротор» открыл продажу билетов на матч 1-го тура первенства ФНЛ с ивановским «Текстильщиком». Встреча пройдет на «Волгоград Арене» 10 июля в 19.00. Стоимость билетов составляет от 150 до 500 рублей, их можно купить на сайте «Ротора» или у билетного оператора онлайн. Как ранее сообщала «КП-Волгоград», стадион может быть заполнен максимум на 30%. Также из-за коронавируса волгоградский клуб решил не продавать на сезон-2021/2022 абонементы.

При этом обеспеченные болельщики сине-голубых могут на весь игровой год арендовать скай-боксы на «Волгоград Арене». Стоимость такого удовольствия от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Для похода в скай-бокс на один матч придется раскошелится на 50 тысяч рублей.

Никита Маляров. Фото: ФК "Шинник".

Никита Маляров. Фото: ФК "Шинник".

А еще в четверг «Ротор» объявил о подписании контракта с еще одним новичком. Команду пополнил 31-летний Никита Маляров. Уроженец Москвы выступал за команды «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), «Энергетик» (Урень), «Химик» (Дзержинск), «Торпедо» (Москва), «Спартак-Нальчик», «Волга» (Нижний Новгород), «Уфа», «Шинник» (Ярославль), «Кубань», «Оренбург» и «Химки». Прошлый сезон провел в «Шиннике», за который сыграл в 22 матчах и забил 1 мяч. Отметим, что в сезоне 2018/2019 за «Ротор» выступал одной брат Никиты Малярова – Кирилл.