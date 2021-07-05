«Лучше не будет»: волгоградский инфекционист рассказал об увеличении числа госпитализаций пациентов с коронавирусом

Теперь коронавирус протекает в тяжелой форме и у пациентов без хронических заболеваний Фото: Артем КИЛЬКИН

Мутации и новые штаммы коронавируса ухудшают санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Волгоградской области. Заболеваемость растет, все больше пациентов с COVID-19 оказываются на больничных койках. Как рассказал заместитель главврача Волгоградской областной инфекционной больницы №1 Александр Алюшин, угроза заражения становится все больше. По его словам, Волгоградскую область еще не накрыла третья волна пандемии, но она будет совсем скоро.

- Готовиться к возможному осложнению ситуации надо уже сейчас, а не когда Волгоградскую область реально накроет третья волна. А она уже близко. Люди расслабились, а вирус тем временем мутировал, выработав новые более заразные и агрессивные штаммы, - отметил Александр Алюшин.

Вирус «молодеет». В реанимациях оказывается все больше число молодых людей в возрасте от 18 до 49 лет. Тяжело болезнь протекает, в том числе, и у пациентов без хронических заболеваний.

- Уже сейчас количество ежедневно поступающих к нам пациентов выросло вдвое по сравнению с маем. И лучше не будет. Как защитить себя – конечно, пройти вакцинацию, - сообщил заместитель главврача Волгоградской областной инфекционной больницы №1.

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