Волгоградской облздрав рассказал про ревакцинацию и медотвод от прививки против COVID-19

Ревакцинироваться можно любым зарегистрированным препаратом Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области, как и по всей стране, ситуация с коронавирусом ухудшается. Продолжается рост числа новых случаев заболевания. Специалисты отмечают, что единственным способом защитить себя от заражения ковидом, является вакцинация. А гражданам, которые прошли иммунизацию несколько месяцев назад, стоит задуматься о ревакцинации. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, Минздрав России утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».

ВАКЦИНАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА

Проводить повторную вакцинацию и вакцинацию после болезни можно через 6 месяцев любой зарегистрированной вакциной.

- Сдача анализов на антитела перед вакцинацией не требуется. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител, - отметили в облздраве.

В комитете здравоохранения подчеркнули, что наличие антител не является гарантированной защитой от заболевания.

- Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ, - добавили в облздраве.

Вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода. Сейчас специалисты проводят исследования, насколько прививка предотвращает передачу вируса между людьми. Поэтому после вакцинации все равно необходимо соблюдать санитарные меры, в частности, носить маски.

МЕДОТВОД - ВЫПИСКА ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Что касается медицинского отвода от вакцинации для переболевших коронавирусом, то у лечившихся в стационарах для этого служит выписка. А пациенты, которые была на амбулаторном лечении, для медотвода должны обратиться в поликлинику.

- В поликлинику пациент обращается за выпиской из амбулаторной карты или медотводом, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время первый этап вакцинирования от коронавируса в регионе прошли более 427 тысяч человек. Полностью завершили иммунизацию свыше 319 тысяч волгоградцев.

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