«Ротор» призвал волгоградских болельщиков сделать прививку от коронавируса

"Ротор" обратился к своим болельщикам. Фото: СК "Ротор".

Уже на этой неделе начнется сезон Футбольной национальной лиги. «Ротор» 10 июля на «Волгоград Арене» примет ивановский «Текстильщик». Из-за коронавирусных ограничений стадион может заполниться максимум на 30%. В волгоградском клубе из-за сложной эпидемиологической обстановки призвали болельщиков пройти добровольную вакцинацию от COVID-19. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», возможно, в ближайшее время наличие справки о вакцинации станет обязательным при посещении общественных мест.

- Чтобы мы могли и дальше наслаждаться любимой игрой и походами на футбол, подумайте о своем здоровье. Примите важное решение, пройдите добровольную вакцинацию от COVID-19. Так вы проявите заботу не только о себе, но и об окружающих, - отметили в волгоградском клубе.

При этом в настоящее время справки о прохождении иммунизации от ковида или отрицательных ПЦР-тестов для похода на футбол не нужны. Решения от этом не было принято.

Напомним, матч 1-го тура первенства ФНЛ между «Ротором» и «Текстильщиком» на «Волгоград Арене» пройдет 10 июля в 19.00. Билеты на эту встречу уже в продаже.