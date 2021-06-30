На матчах «Ротора» «Волгоград Арена» будет заполняться на 30%

Фото: СК "Ротор"

Уже в конце следующей недели начнется новый сезон Футбольный национальной лиги. Волгоградский «Ротор» вернулся в турнир после безуспешного участия в Российской премьер-лиге. 10 июля сине-голубые на «Волгоград Арене» в 1-м туре ФНЛ примут ивановский «Текстильщик». Стадион из-за коронавирусных ограничений будет заполнен только на 30%. Такая заполняемость арены была одобрена оперативным штабом на ближайшие четыре домашних матча волгоградской команды. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе «Ротора». Таким образом, «Волгоград Арену» смогут посетить порядка 13 600 болельщиков.

В ближайшие дни клуб начнет продажу билетов на матч с «Текстильщиком». Их стоимость составит от 100 до 500 рублей. Пока неизвестно точное время начала игры. В «Роторе» отметили, что отрицательные результаты ПЦР-тестов или справку о вакцинации болельщикам на футбол брать не придется.