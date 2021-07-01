В Волгограде больше не будут делать прививку от коронавируса в ТРЦ «Мармелад»

Чтобы сделать прививку в волгоградских ТРЦ, с собой нужны паспорт, полис и СНИЛС Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде один из пунктов вакцинации от коронавируса в торгово-развлекательных центрах сменил местоположение. Прививки от ковида больше не будут делать в ТРЦ «Мармелад». Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, теперь мобильная бригада медработников 28-й поликлиники будет прививать всех желающих в строительном гипермаркете «ОБИ». Он находится на бульваре 30-летия Победы, 27б.

В «ОБИ» каждый желающий сможет сделать прививку от коронавируса с 10.00 до 18.00 в будние дни и с 10.00 до 14.00 в субботу и воскресенье. Для вакцинации с собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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