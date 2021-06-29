Волгоградская область получила небольшую партию вакцины от коронавируса

Волгоградская область с начала прививочной кампании получила свыше 424 тысяч комплектов вакцины Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области усложняется. Заболеваемость становится все больше, выросло число пациентов, находящихся в реанимациях ковидных госпиталей. Специалисты настоятельно рекомендуют прививаться, чтобы избежать встречи с ковидом. В область пришла новая партия вакцины «Спутник V», правда, состояла она только из 3600 комплектов. Они были распределены среди прививочных пунктов. Об этом на брифинге оперативного штаба сообщил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Он также добавил, что в ближайшее время регион ожидает две большие партии антиковидного препарата.

- В ближайшее время мы ожидаем также поставку вакцины. Там будет уже большее количество комплектов – 50 тысяч. А следом придет еще около 40 тысяч. Поставка вакцины осуществляется регулярно, - отметил Николай Алимов.

В планах – поставка препарата «Спутник V». Другие вакцины в область пока не планируют привозить. Хотя ранее некоторые волгоградцы привились препаратом «КовиВак».

- Небольшая партия «КовиВак» к нам поступала. Она была равномерно распределена среди всех субъектов Российской Федерации. Пока что в плане поставки «КовиВак» мы не видим. Но ждем эту вакцину. Охотно привились той партией, которая была. Наблюдаем за гражданами. Какие-то отдаленные последствия мы комментировать не можем. Но все побочные нежелательные эффекты, которые были при прививке, соответствовали инструкции и за ее пределы не выходили, - добавил Николай Алимов.

Волгоградская область с начала прививочной от коронавируса кампании получила 424 219 комплектов вакцины. В регионе работает 61 прививочный пункт. Также прививки делают бригады десяти мобильных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг, по телефону прививочных центров или при личном посещении поликлиники.