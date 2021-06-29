Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 июня: заболеваемость стремительно растет

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 29 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Волгоградской области продолжается стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Накануне болезнь диагностировали у 143 человек, а сегодня, 29 июня, было выявлено 154 случая COVID-19. При этом в других регионах обстановка с вирусом еще тяжелее. 29 июня Волгоградская область занимает 34-е место по числу новых случаев COVID-19, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Всего же в стране ковидом сегодня заболели 20 616 человек в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 29 июня 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию ковид подхватил 62 671 волгоградец. Унесла жизни пандемия 1 510 волгоградцев, такие данные приводит оперативный штаб. За последние сутки жертвами вируса стали 6 скончавшихся пациентов. А по расчетам Росстата с мая 2020 по апрель 2021 года в ковидных стационарах скончались 5135 волгоградцев.

Статистика Яндекса по коронавирусу в Волгоградской области

Если месяц назад в Волгоградской области число заболевших и выздоровевших ежедневно было примерно на одном уровне, то сейчас ситуация иная. Теперь выписка из стационаров или домашних больничных в несколько раз меньше количества новых случаев вируса. За последние сутки от коронавируса вылечился 71 пациент. С марта прошлого года ковид удалось победить 59 171 жителю региона.

На сегодняшний день лечение в ковидных госпиталях и на дому проходят 1990 пациентов.