Виновницу ДТП под Фролово, в котором погибла целая семья, заключили под стражу

Это все, что осталось от "Форда", в котором ехала молодая семья с двумя маленькими детьми. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

22 июня Центральный районный суд Волгограда выбрал меру пресечения 46-летней жительнице Москвы, которая устроила смертельное ДТП на трассе Москва – Волгоград во Фроловском районе 20 июня. Три человека – молодая семья Александровых с младенцем - погибли на месте, еще один ребенок водителя в тяжелом состоянии в больнице. Москвичка, совершившая опасный маневр, уехала с места ДТП и сейчас вину не признают. Следователи ходатайствовали о заключении ее под стражу, и суд согласился. Как пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, ближайшие 2 месяца обвиняемая проведет под стражей в волгоградском СИЗО.

Напомним, женщину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть двух и более лиц, а также оставление места ДТП. Водитель выехала на встречку для обгона, из-за чего встречным авто пришлось уходить на обочину. В этот момент 31-летний водитель "Форда" ехал по своей полосе. Ему пришлось освободить дорогу, уходя от столкновения лоб в лоб, из-за чего он потерял управление и врезался в грузовик. От «Форда» не осталось живого места. Автолюбительница на «БМВ», из-за которой произошла страшная авария, даже не остановилась.

- В ходе судебного заседания Екатерина Ч. и ее защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, - комментируют в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. - Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.