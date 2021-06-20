Она была хорошим педиатром: в аварии под Волгоградом погибла врач детской поликлиники

Фото: Поликлиника №2.

В страшной аварии под Волгоградом, которая случилась утром 20 июня, погибла 31-летняя врач-педиатр ГБУЗ «ГДП №2» Марина Александрова. Вместе с ней ушли из жизни ее 31-летний муж, сидевший за рулем «Форда», и полугодовалый сын. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, второй ребенок – 3-летняя дочь – в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Пятым пассажиром был дедушка, он практически не пострадал. О Марине Александровне отзываются как о прекрасном специалисте, любившим детей и свою работу.

Напомним, ДТП произошло в десять утра на трассе «Волгоград-Москва». Уже стали известны обстоятельства аварии. Глава семейства вез жену, детей и родственника во Фролово. Марина сидела впереди, а дедушка с малышами на заднем сидении. В иномарке были автокресла.

На месте аварии работают следователи. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель легковой машины, уходя от столкновения с совершавшей обгон иномаркой, выехал на обочину, в результате чего автомобиль в ходе неконтролируемого заноса оказался на встречной полосе, где столкнулся с большегрузом. Находившиеся в машине мужчина, женщина и их сын скончались на месте. Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, сейчас за ее жизнь борются врачи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Иномарку сплющило от сильного удара. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте ДТП. В настоящий момент правоохранители разыскивают виновника аварии, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения».