Под Волгоградом грузовик смял «Форд»: насмерть разбилась семья с 6-месячным сыном

Авария унесла жизни трех человек, еще двое в реанимации. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткая авария произошла сегодня, 20 июня, на трассе во Фроловском районе Волгоградской области. В результате столкновения грузовика «ДАФ» и «Форда» погибла целая семья, в том числе полугодовалый ребенок. Еще два человека в реанимации.

ДТП случилось в 09:50 часов на 842-ом километре трассы Р-22. За рулем «ДАФ» находился 43-летний мужчина, а «Фордом» управлял 31-летний водитель, который вместе с семьей ехал со стороны Волгограда в сторону Москвы. Пока неясно, кто именно нарушил ПДД. Но иномарку смяло, у находившихся внутри людей практически не было шансов на спасение.

На месте аварии работают следователи. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Силами МЧС произведено деблокирование тел погибших и пострадавших, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Не выжили водитель «Форда», его 31-летняя супруга и 6-месячный сын. В тяжелом состоянии находятся девочка 3 лет и один взрослый. Они в реанимации.

Иномарку сплющило от сильного удара. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД, представители следственного комитета. Движение на данном участке трассы временно затруднено (введено реверсивное движение), в том числе в связи с проведением следственных действий, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.