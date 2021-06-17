Дело в отношении экс-главы волгоградского следкома Музраева передали в военный суд Ростова

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Сегодня, 17 июня, в Южный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении экс-главы волгоградского следкома Михаила Музраева. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе ведомства. Материалы дела, состоящие из 81 тома, находятся на рассмотрении у судьи.

Как прокомментировал адвокат Владимир Семенцов, стороне защиты официально пока не поступала эта информация. Михаила Музраева должны были этапировать в Ростовскую область.

Напомним, генерала обвиняют в организации поджога дома губернатора в 2016 году. Ему вменяют три серьезные статьи: «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», «Незаконный оборот оружия». Музраеву грозит до 20 лет тюрьмы.