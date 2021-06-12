На Волжской ГЭС реверсивное движение перенесут ближе к городу-спутнику

Фото: Администрация Волжского

Ежедневно, даже в выходные, автомобилисты простаивают в пробках на Волжской ГЭС. Проезд между Волгоградом и городом-спутником затрудняет ремонт на путепроводе и введенное из-за этого реверсивное движение. По очереди потоки машин в обе стороны двигаются на участке в 422 метра. Сейчас на нем полностью сделали гидроизоляцию, на 80% уложили нижний слой асфальта, рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского. На следующей неделе рабочие займутся укладкой верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальта.

Также на участке подрядчик устанавливает ограждение между автомобильной и железной дорогами. А после укладки верхнего слоя асфальта магистраль будет открыта для двустороннего движения. Однако заторы на Волжской ГЭС никуда не денутся. Реверсивное движение в конце июня будет перенесено на другой участок, который также имеет протяженность 422 метра и находится ближе к Волжскому. Пробки на путепроводе останутся, но немного сменят местоположение.

- На втором ремонтируемом участке также в 442 метра, который расположен ближе к Волжскому, ведутся работы по устройству сточного треугольника и деформационных швов, уже залиты 9 монолитных участков в зоне деформационных швов. Продолжается ремонт подмостовой части, - добавили в мэрии Волжского.

Напомним, ремонт мостового комплекса на Волжской ГЭС, который стартовал в 2019 году, полностью завершиться ближайшей осенью. В этом году в рамках заключительного этапа реконструкции подрядчик обновляет проезжую и подмостовую части на двух участках, длина которых составляет по 422 метра.