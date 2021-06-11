В Волгограде девочка попала в больницу после наезда самоката

На Центральной набережной Волгоград случился очередной инцидент с самокатом: катавшийся на двухколесном транспорте волгоградец сбил девочку. Та упала и ударилась об асфальт, потребовалась госпитализация. Как таковых травм несовершеннолетняя не получила, но она находится под наблюдением врачей.

- Девочку госпитализировали в 7-ю больницу, проходит лечение в детском нейрохирургическом отделении, состояние удовлетворительное, стабильное, опасений не вызывает, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

Отметим, накануне, 10 июня, полиция изъяла электросамокаты, которые находились на парковке у музкомедии. Вообще этот транспорт пользуется огромной популярностью у горожан, а взять его напрокат можно в каждом парке. При этом как таковых правил вождения нет. Точнее, их не соблюдают. Многие выезжают на проезжую часть, мешая движению.