Полицейские изъяли электросамокаты с Центральной набережной Волгограда

На набережной работал пункт проката самокатов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 10 июня, горожане стали свидетелями того, как с Центральной набережной Волгограда полицейские увозят электросамокаты. Нет, поводом для этого стали вовсе не участившиеся ДТП с участием двухколесного транспорта, а совсем другой инцидент:

- В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы на Центральной Набережной .Волгограда проверяется законность функционирования проката электросамокатов. На время проверки они изьяты, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградский области.

Напомним, в ночь на 4 июня на улице Чуйкова №4 у здания музыкального театра между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них достал травматический пистолет, пытался ранить 47-летнего оппонента, но не вышло. Тогда в ход пошел нож. Нападавший сумел нанести удар и затем скрылся. Поймали его через несколько дней.

Отметим, что у музкомедии находится большая парковка электросамокатов. Вероятно, мужчины имеют отношение к прокату.