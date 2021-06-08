Инфекционный госпиталь в Калаче-на-Дону готов на 80%

Фото: Администрация Волгоградской области

В Калаче-на-Дону продолжается строительство инфекционного госпиталя. Она возводится по примеру больницы в Волжском, которую открыли в конце 2020 года. Калачевский стационар будет рассчитан на 60 индивидуальных боксов. В случае необходимости, количество коек может увеличиться до 90. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, инфекционка в Калаче-на-Дону сможет принимать детей и взрослых из Калачевского, Чернышковского, Суровикинского и Серафимовичского районов. Ход работ оценил губернатор Андрей Бочаров.

- Были учтены определенные нюансы, связанные с оказанием помощи инфекционным больным, переработан проект. Работы идут в плановом порядке. К 1 сентября больница будет готова принять первых пациентов и оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне, - отметил глава Волгоградской области.

Сейчас готовность инфекционной больницы оценивается в 80%. Общая площадь здания составит 2,6 тысячи квадратных метров. На стройплощадке работают 120 специалистов и 10 единиц техники.

Подрядчик уже возвел «коробка» госпиталя, смонтировал наружные и внутренние инженерные сети, построил котельную, въездной бокс с дезинфекторной для машин скорой помощи. В настоящее время строители занимаются внутренними отделочными работами, проводят систему медицинских газов. Впереди – благоустройство территории, установка оборудования и мебели. Для инфекционки в Калаче-на-Дону закупают более 1,1 тысячи единиц техники, в том числе аппараты ИВЛ, мобильный рентген-аппарат, газификатор, мониторы состояния пациентов.

Отметим, также инфекционные больницы будут построены в Камышине и на севере области – точное место пока не определили.