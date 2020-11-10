В Волгоградской области открыли новую инфекционную больницу на 120 мест

Каждая палата оборудована кислородной подводкой для пациентов Фото: Екатерина СИМОХИНА

Обстановка с коронавирусом тяжёлая, нагрузка на систему здравоохранения запредельная, и легко в ближайшие недели не будет, - каждый день предупреждают власти Волгоградской области. Отсутствие лекарств, врачей, тестов, очереди на КТ - пока проблема нерешенная. А с количеством коек в больницах дело обстоит чуть получше. 10 ноября в Волгоградской области открывают новую инфекционную больницу в Волжском, так необходимую на время пандемии. Потом, когда мы одолеем коронавирус, она пригодится для лечения всех видов инфекционных болезней у жителей Заволжья. Пока же она будет работать как ковидный госпиталь со всем необходимым оборудованием и своей кислородной станцией. Перед тем, как принять первых пациентов, новую инфекционку показали губернатору Андрею Бочарову.

Как будут лечить ковидных пациентов, показали губернатору Андрею Бочарову Фото: Екатерина СИМОХИНА

На открытии стационара был глава облздрава Анатолий Себелев, у которого был обнаружен коронавирус. Он справился с болезнью и сейчас выглядит бодро.

Строила госпиталь компания «Приволжтрансстрой», и, как и обещал, подрядчик уложился в срок - достроил больницу к началу ноября. Понадобилось еще время на процедуры лицензирования. И вот 10 ноября новая инфекционная больница готова принять первых пациентов.

- Практически за 6 месяцев здесь, в Заволжье, была построена современная инфекционная больница, отвечающая всем последним стандартам и требованиям, - рассказал Андрей Бочаров. - Она оборудована всем необходимым, в полном объеме укомплектована медицинским персоналом. Сегодня медицинское учреждение уже примет первых пациентов.

В больнице есть бокс для обработки машин скорой помощи Фото: Екатерина СИМОХИНА

Главный врач Волгоградской областной инфекционной больницы №2 Елена Хлопотова отметила, что в новый корпус стационара переедут три отделения из старой больницы. Будут трудится 120-130 медиков.

- Медицинский персонал – это персонал инфекционной больницы, - отметила Елена Хлопотова. - Они все имеют сертификаты по инфекционным патологиям. В старой больнице остается одно отделение, куда будут госпитализироваться пациенты с другой различной инфекционной патологией.

ЧТО ЗДЕСЬ ЕСТЬ И КАК БУДУТ ЛЕЧИТЬ

Пока пандемия не закончится, в новом стационаре будут лечить пациентов с коронавирусом Фото: Екатерина СИМОХИНА

Это классическая инфекционка с изолированными боксами, вход в каждый бокс с улицы, то есть пациенты не контактируют друг с другом. По проекту больница рассчитана на 120 мест, но, если очень надо, можно положить в палату не по 2 и не по 3, а даже по 4 человека. Тогда вместимость госпиталя увеличится до 180 или 240 мест, если обстановка с коронавирусом станет еще сложнее. Власти региона это прогнозируют, о чем заявил Андрей Бочаров.

- Сейчас мы с вами видим, что ситуация достаточно напряженная, - отметил губернатор. - И в ближайшее время мы прогнозируем стабильно напряженную ситуацию на территории Волгоградской области. С одной стороны, она прежде всего связана с распространением коронавируса. С другой стороны, мы видим достаточно большое число заболеваний внебольничной пневмонией. В целом сегодня у нас выявлено более 22 тысяч больных с коронавирусом. Более 34 тысяч заболели внебольничной пневмонией - это в 12 раз больше среднегодовых показателей.

Больница уже готова принять пациентов Фото: Екатерина СИМОХИНА

Больницу сразу укомплектовали всем необходимым оборудованием для лечения инфекционных болезней, ведь пандемия когда-то закончится, и в будущем здесь будут лечить не только ковид.

Помимо обычных палат, в каждой из которых есть кислородная подводка, палаты интенсивной терапии, 2 рентген-аппарата - стационарный и палатный. Если пациент находится в тяжелом состоянии, рентген-обследование можно сделать в палате. В больнице есть реанимация с оборудованием для ИВЛ. Она рассчитана на 4 койки, но в случае необходимости может увеличиться до 6 мест. Также в реанимации установлены мониторы, чтобы медсестры и врачи, находясь на центральной станции, продолжали следить за состоянием пациентов. А вот КТ находится не в самой больнице.

- КТ-оборудование находится в шаговой доступности, оно находится в ведении другой медицинской организации, - рассказала Елена Хлопотова. - Но по договору мы проводим обследование пациентов, если это необходимо.

Реанимация оснащена аппаратами ИВЛ Фото: Екатерина СИМОХИНА

В больнице есть клинико-диагностическая лаборатория, которая оснащена новым оборудованием. Биохимическое исследование медики делают всего за 5 минут.

Лаборатория позволяет оперативно узнавать результаты анализов Фото: Екатерина СИМОХИНА

Внутри больница поделена на зелёные и красные зоны, вход в которые - чрез санпропускник. Есть приемное отделение и своя диагностическая лаборатория, рентген. КТ делают в соседнем здании.

При каждой палате есть душевая Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области в декабре мест в ковидных будет увеличено на одну тысячу, сообщил Андрей Бочаров. Тогда общее число коек составит 9 тысяч.