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Коронавирус Covid-19

В Волгоградской области открыли новую инфекционную больницу на 120 мест

10 ноября госпиталь примет первых пациентов. В каждой палате есть кислородная подводка, а КТ будут делать в корпусе старой больницы
Авторы (2):
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Каждая палата оборудована кислородной подводкой для пациентов

Каждая палата оборудована кислородной подводкой для пациентов

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Обстановка с коронавирусом тяжёлая, нагрузка на систему здравоохранения запредельная, и легко в ближайшие недели не будет, - каждый день предупреждают власти Волгоградской области. Отсутствие лекарств, врачей, тестов, очереди на КТ - пока проблема нерешенная. А с количеством коек в больницах дело обстоит чуть получше. 10 ноября в Волгоградской области открывают новую инфекционную больницу в Волжском, так необходимую на время пандемии. Потом, когда мы одолеем коронавирус, она пригодится для лечения всех видов инфекционных болезней у жителей Заволжья. Пока же она будет работать как ковидный госпиталь со всем необходимым оборудованием и своей кислородной станцией. Перед тем, как принять первых пациентов, новую инфекционку показали губернатору Андрею Бочарову.

Как будут лечить ковидных пациентов, показали губернатору Андрею Бочарову

Как будут лечить ковидных пациентов, показали губернатору Андрею Бочарову

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На открытии стационара был глава облздрава Анатолий Себелев, у которого был обнаружен коронавирус. Он справился с болезнью и сейчас выглядит бодро.

Строила госпиталь компания «Приволжтрансстрой», и, как и обещал, подрядчик уложился в срок - достроил больницу к началу ноября. Понадобилось еще время на процедуры лицензирования. И вот 10 ноября новая инфекционная больница готова принять первых пациентов.

- Практически за 6 месяцев здесь, в Заволжье, была построена современная инфекционная больница, отвечающая всем последним стандартам и требованиям, - рассказал Андрей Бочаров. - Она оборудована всем необходимым, в полном объеме укомплектована медицинским персоналом. Сегодня медицинское учреждение уже примет первых пациентов.

В больнице есть бокс для обработки машин скорой помощи

В больнице есть бокс для обработки машин скорой помощи

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Главный врач Волгоградской областной инфекционной больницы №2 Елена Хлопотова отметила, что в новый корпус стационара переедут три отделения из старой больницы. Будут трудится 120-130 медиков.

- Медицинский персонал – это персонал инфекционной больницы, - отметила Елена Хлопотова. - Они все имеют сертификаты по инфекционным патологиям. В старой больнице остается одно отделение, куда будут госпитализироваться пациенты с другой различной инфекционной патологией.

ЧТО ЗДЕСЬ ЕСТЬ И КАК БУДУТ ЛЕЧИТЬ

Пока пандемия не закончится, в новом стационаре будут лечить пациентов с коронавирусом

Пока пандемия не закончится, в новом стационаре будут лечить пациентов с коронавирусом

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Это классическая инфекционка с изолированными боксами, вход в каждый бокс с улицы, то есть пациенты не контактируют друг с другом. По проекту больница рассчитана на 120 мест, но, если очень надо, можно положить в палату не по 2 и не по 3, а даже по 4 человека. Тогда вместимость госпиталя увеличится до 180 или 240 мест, если обстановка с коронавирусом станет еще сложнее. Власти региона это прогнозируют, о чем заявил Андрей Бочаров.

- Сейчас мы с вами видим, что ситуация достаточно напряженная, - отметил губернатор. - И в ближайшее время мы прогнозируем стабильно напряженную ситуацию на территории Волгоградской области. С одной стороны, она прежде всего связана с распространением коронавируса. С другой стороны, мы видим достаточно большое число заболеваний внебольничной пневмонией. В целом сегодня у нас выявлено более 22 тысяч больных с коронавирусом. Более 34 тысяч заболели внебольничной пневмонией - это в 12 раз больше среднегодовых показателей.

Больница уже готова принять пациентов

Больница уже готова принять пациентов

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Больницу сразу укомплектовали всем необходимым оборудованием для лечения инфекционных болезней, ведь пандемия когда-то закончится, и в будущем здесь будут лечить не только ковид.

Помимо обычных палат, в каждой из которых есть кислородная подводка, палаты интенсивной терапии, 2 рентген-аппарата - стационарный и палатный. Если пациент находится в тяжелом состоянии, рентген-обследование можно сделать в палате. В больнице есть реанимация с оборудованием для ИВЛ. Она рассчитана на 4 койки, но в случае необходимости может увеличиться до 6 мест. Также в реанимации установлены мониторы, чтобы медсестры и врачи, находясь на центральной станции, продолжали следить за состоянием пациентов. А вот КТ находится не в самой больнице.

- КТ-оборудование находится в шаговой доступности, оно находится в ведении другой медицинской организации, - рассказала Елена Хлопотова. - Но по договору мы проводим обследование пациентов, если это необходимо.

Реанимация оснащена аппаратами ИВЛ

Реанимация оснащена аппаратами ИВЛ

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В больнице есть клинико-диагностическая лаборатория, которая оснащена новым оборудованием. Биохимическое исследование медики делают всего за 5 минут.

Лаборатория позволяет оперативно узнавать результаты анализов

Лаборатория позволяет оперативно узнавать результаты анализов

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Внутри больница поделена на зелёные и красные зоны, вход в которые - чрез санпропускник. Есть приемное отделение и своя диагностическая лаборатория, рентген. КТ делают в соседнем здании.

При каждой палате есть душевая

При каждой палате есть душевая

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области в декабре мест в ковидных будет увеличено на одну тысячу, сообщил Андрей Бочаров. Тогда общее число коек составит 9 тысяч.

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