Одной из главных тем рабочей поездки губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Камышин стали вопросы здравоохранения. Вскоре в третьем по величине городе области появятся не только новая инфекционная больница, но и вторая поликлиника. А действующую поликлинику ждет капитальный ремонт – уже через два года она будет отвечать современным стандартам.- Второй поликлиники здесь не хватает. В этом году мы должны определиться с местом и сформировать техническое задание для подготовки проектно-сметной документации, - отметил Андрей Бочаров.Кроме того, ищут в Камышине и площадку под новую инфекционную больницу на 60 мест. В этом году должны сделать проект, в следующем – начать строительство. А пока к 1 апреля должны завершить обновление хирургического и травматологического отделений. Здесь уже сделали ремонт и закупили современное оборудование.Посмотрел губернатор и филиал онкоцентра, который открыли в Камышине в 2019 году. Обследоваться на рак здесь могут жители пяти районов области - Котовского, Жирновского, Руднянского, Ольховского и, конечно, Камышинского. За год диагностику прошли более 4,5 тысячи человек, еще 206 получили лечение.