Грибника на острове Сарпинском в Волгограде ищут более 60 человек

Мужчина ушел с дачи в СНТ "Авиатор" на Сарпинском 3 июня. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде продолжаются поиски пропавшего 81-летнего грибника. Пенсионер на острове Сарпинском ушел в лес с дачи еще в четверг утром. Однако до сих пор о нем ничего неизвестно. Было принято решение увеличить поисковую группу. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, лесную местность и прибрежную зону обследуют свыше 60 человек.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Пропавшего ищут полицейские, волонтеры и дачники. Была подключена техника: поиск ведется, в том числе, на лодках вдоль берега Волги. Осложняют поисковую операцию сложные погодные условия.

Дождь превратил в болото места, где ищут грибника. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Напомним, о пропаже мужа 3 июня в полицию сообщила его 72-летняя супруга. По ее словам, пенсионер ушел в лес за грибами с дачи, которая находится в СНТ «Авиатор», и пропал.

Была увеличена численность поисковой группы. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Приметы пропавшего пожилого мужчины: на вид 80 лет, рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, славянская внешность. У пенсионера короткие седые волосы, есть залысины. Особых примет у него нет.