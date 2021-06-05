Снова плывем: ливень устроил потопы на улицах Волгограда 5 июня

В субботу утром дождь шел недолго, но сильно Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На Волгоград 5 июня обрушился сильный ливень. Причем шел он не более получаса. Однако последствия от него серьезные. Дождь затопил ряд улиц, образовав на проезжей части потопы, сообщает «КП-Волгоград». Волгоградцы публикуют в социальных сетях видео, как автомобили по колеса ушли под воду и еле-еле форсируют образовавшиеся преграды. Ливневая канализация города не справилась с ливнем.

В реки дороги превратились практически в каждом районе города. Из-за тяжелой ситуации на ряде улиц Волгограда в субботу затруднилось движение на магистралях. «Яндекс.Пробки» во время сильного дождя оценивал затруднения на магистралях в 6 баллов – и это в выходной день. К 13.30 пробки на волгоградских дорогах составляют 4 балла.

Волгоградский ЦГМС прогнозировал, что 5 июня в Волгограде и области будут ливни с грозами.

Напомним, Волгоград уже превращался в Венецию 2 июня. Дождь с грозой лил несколько часов. Пешеходам и машинам пришлось буквально плыть по улицам. Ливневки не успевали справиться с потоками воды.

- Во время сильных дождей системе отвода может потребоваться некоторое время для пропуска большого количества осадочных вод, выпавших за короткий период, - отмечали в мэрии Волгограда.