Пропавшего грибника вторые сутки ищут на острове Сарпинском в Волгограде

Мужчина пошел за грибами и пропал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вторые сутки на острове Сарпинском, который является частью Кировского района Волгограда, полицейские ищут пропавшего грибника. 81-летний пенсионер ушел за грибами с дачи еще утром в четверг. С тех пор его никто не видел, телефона у мужчины с собой не было. Поиски идут и днем, и ночью. К ним присоединились не только участковые полиции, но и жители острова.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, с заявлением о пропаже вечером 3 июня пришла в полицию 72-летняя жена грибника. По словам женщины, ее супруг утром ушел в лес за грибами с дачи, расположенной в СНТ «Авиатор», и пропал.

Приметы потерявшегося в Волгограде грибника: на вид 80 лет, рост 180 сантиметров, худощавый, славянской внешности. У мужчины короткие седые волосы, есть залысины. Особых примет у пропавшего пенсионера нет.